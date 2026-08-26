Міністр оборони Ізраїлю відвідав війська в Сирії, Дамаск назвав це незаконним

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац 25 серпня відвідав ізраїльські війська на півдні Сирії. Міністерство закордонних справ Сирії назвало його візит незаконним і порушенням суверенітету країни, передає AFP, пише УНН.

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Ізраїльські війська перебувають на території так званої буферної зони після падіння режиму Башара Асада. Раніше цю територію патрулювали сили ООН.

Сирійське МЗС закликало міжнародну спільноту вжити заходів, щоб змусити Ізраїль припинити порушення територіальної цілісності країни.

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Кац заявив, що ізраїльські війська залишатимуться на півдні Сирії доти, доки існуватимуть загрози безпеці Ізраїлю.

Тут щодня проводяться заходи з протидії загрозам, знищення залишків старого режиму, запобігання небезпечному посиленню нового режиму - сказав Кац.

Ізраїль після падіння режиму Асада завдав сотні ударів по території Сирії та неодноразово проводив військові операції в країні. Минулого тижня ізраїльські сили завдали удару по виведеній з експлуатації авіабазі Абу-Духур на північному заході Сирії.

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