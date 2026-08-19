Ізраїль визнав удар по сирійській авіабазі після критики США

Ізраїль завдав удару по військовій авіабазі Абу-ель-Духур поблизу Алеппо на північному заході Сирії, після чого США назвали атаку "непотрібною ескалацією". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив удар і заявив, що його причиною стала загроза можливого розгортання турецьких військ на базі. За його словами, Ізраїль раніше попереджав Сирію, що така присутність становитиме загрозу його безпеці.

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Ізраїль неодноразово попереджав Сирію, що таке розгортання становитиме загрозу безпеці Ізраїлю. Ізраїль не потерпить загроз своїй безпеці та вітатиме повернення до статус-кво - заявив Нетаньяху.

США розкритикували удар ще до заяви ізраїльського прем'єра. Посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що Вашингтон "глибоко стурбований" атакою та закликав сторони уникати подальших військових інцидентів.

Ізраїль і Сирія офіційно не мають дипломатичних відносин, однак за посередництва адміністрації Дональда Трампа між країнами тривають переговори щодо безпеки.

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