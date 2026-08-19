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Ізраїль визнав удар по сирійській авіабазі після критики США

Київ • УНН

 • 2496 перегляди

Ізраїль підтвердив удар по авіабазі Абу-ель-Духур в Сирії через загрозу розгортання турецьких військ. США назвали атаку непотрібною ескалацією та закликали уникати інцидентів.

Ізраїль визнав удар по сирійській авіабазі після критики США

Ізраїль завдав удару по військовій авіабазі Абу-ель-Духур поблизу Алеппо на північному заході Сирії, після чого США назвали атаку "непотрібною ескалацією". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив удар і заявив, що його причиною стала загроза можливого розгортання турецьких військ на базі. За його словами, Ізраїль раніше попереджав Сирію, що така присутність становитиме загрозу його безпеці.

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Ізраїль неодноразово попереджав Сирію, що таке розгортання становитиме загрозу безпеці Ізраїлю. Ізраїль не потерпить загроз своїй безпеці та вітатиме повернення до статус-кво

- заявив Нетаньяху.

США розкритикували удар ще до заяви ізраїльського прем'єра. Посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що Вашингтон "глибоко стурбований" атакою та закликав сторони уникати подальших військових інцидентів.

Ізраїль і Сирія офіційно не мають дипломатичних відносин, однак за посередництва адміністрації Дональда Трампа між країнами тривають переговори щодо безпеки.

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Степан Гафтко

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