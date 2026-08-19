Ізраїльський удар по сектору Гази забрав життя шістьох людей

Щонайменше шестеро палестинців загинули внаслідок ізраїльського удару по сектору Гази у вівторок увечері, 18 серпня. Про це повідомили палестинські джерела, тоді як ізраїльські військові заявили, що ціллю атаки були кілька лідерів ХАМАС, пише УНН.

Деталі

За даними лікарні Шифа, внаслідок удару також є поранені. Їхня кількість та особи загиблих наразі не уточнюються.

Палестинська сторона заявила, що ізраїльські військові завдали удару по кафе в районі порту міста Газа на півночі сектора. Ізраїльські військові не одразу прокоментували цю інформацію.

Водночас в Армії оборони Ізраїлю заявили, що атакували кількох командирів ХАМАС у районі Аль-Шаті. За даними ізраїльської сторони, вони планували напади на ізраїльських військовослужбовців у секторі Гази.

Удар стався на тлі припинення вогню, яке фактично діє в Газі з жовтня 2025 року. Попри це, смертельні атаки в регіоні продовжуються.

Вісім мусульманських країн засудили відмову Ізраїлю від плану США щодо Гази