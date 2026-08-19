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Израильский удар по сектору Газа унес жизни шести человек

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

В результате израильского удара по сектору Газа погибли по меньшей мере шесть палестинцев, есть раненые. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала командиров ХАМАС, которые планировали нападения на военных.

Израильский удар по сектору Газа унес жизни шести человек

По меньшей мере шестеро палестинцев погибли в результате израильского удара по сектору Газа во вторник вечером, 18 августа. Об этом сообщили палестинские источники, тогда как израильские военные заявили, что целью атаки были несколько лидеров ХАМАС, пишет УНН.

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По данным больницы Шифа, в результате удара также есть раненые. Их количество и личности погибших пока не уточняются.

Палестинская сторона заявила, что израильские военные нанесли удар по кафе в районе порта города Газа на севере сектора. Израильские военные не сразу прокомментировали эту информацию.

В то же время в Армии обороны Израиля заявили, что атаковали нескольких командиров ХАМАС в районе Аль-Шати. По данным израильской стороны, они планировали нападения на израильских военнослужащих в секторе Газа.

Удар произошел на фоне прекращения огня, которое фактически действует в Газе с октября 2025 года. Несмотря на это, смертельные атаки в регионе продолжаются.

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Степан Гафтко

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