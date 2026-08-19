Израильский удар по сектору Газа унес жизни шести человек

По меньшей мере шестеро палестинцев погибли в результате израильского удара по сектору Газа во вторник вечером, 18 августа. Об этом сообщили палестинские источники, тогда как израильские военные заявили, что целью атаки были несколько лидеров ХАМАС, пишет УНН.

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По данным больницы Шифа, в результате удара также есть раненые. Их количество и личности погибших пока не уточняются.

Палестинская сторона заявила, что израильские военные нанесли удар по кафе в районе порта города Газа на севере сектора. Израильские военные не сразу прокомментировали эту информацию.

В то же время в Армии обороны Израиля заявили, что атаковали нескольких командиров ХАМАС в районе Аль-Шати. По данным израильской стороны, они планировали нападения на израильских военнослужащих в секторе Газа.

Удар произошел на фоне прекращения огня, которое фактически действует в Газе с октября 2025 года. Несмотря на это, смертельные атаки в регионе продолжаются.

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