Израиль признал удар по сирийской авиабазе после критики со стороны США

Израиль нанес удар по военной авиабазе Абу-эль-Духур близ Алеппо на северо-западе Сирии, после чего США назвали атаку "ненужной эскалацией". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил удар и заявил, что его причиной стала угроза возможного развертывания турецких войск на базе. По его словам, Израиль ранее предупреждал Сирию, что такое присутствие будет представлять угрозу его безопасности.

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Израиль неоднократно предупреждал Сирию, что такое развертывание будет представлять угрозу безопасности Израиля. Израиль не потерпит угроз своей безопасности и будет приветствовать возвращение к статус-кво - заявил Нетаньяху.

США раскритиковали удар еще до заявления израильского премьера. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" атакой, и призвал стороны избегать дальнейших военных инцидентов.

Израиль и Сирия официально не имеют дипломатических отношений, однако при посредничестве администрации Дональда Трампа между странами продолжаются переговоры по вопросам безопасности.

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