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Министр обороны Израиля посетил войска в Сирии, Дамаск назвал это незаконным

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Израильский министр Исраэль Кац посетил войска на юге Сирии. Дамаск назвал визит незаконным и призвал прекратить нарушение суверенитета.

Министр обороны Израиля посетил войска в Сирии, Дамаск назвал это незаконным

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 25 августа посетил израильские войска на юге Сирии. Министерство иностранных дел Сирии назвало его визит незаконным и нарушением суверенитета страны, передает AFP, пишет УНН.

Подробности

Израильские войска находятся на территории так называемой буферной зоны после падения режима Башара Асада. Ранее эту территорию патрулировали силы ООН.

МИД Сирии призвал международное сообщество принять меры, чтобы заставить Израиль прекратить нарушения территориальной целостности страны.

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Кац заявил, что израильские войска будут оставаться на юге Сирии до тех пор, пока будут существовать угрозы безопасности Израиля.

Здесь ежедневно проводятся мероприятия по противодействию угрозам, уничтожению остатков старого режима, предотвращению опасного усиления нового режима

— сказал Кац.

Израиль после падения режима Асада нанес сотни ударов по территории Сирии и неоднократно проводил военные операции в стране. На прошлой неделе израильские силы нанесли удар по выведенной из эксплуатации авиабазе Абу-Духур на северо-западе Сирии.

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Степан Гафтко

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