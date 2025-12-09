Сирія відзначила рік після повалення режиму Асада: країна будує нове майбутнє
Київ • УНН
Сирія відзначила першу річницю повалення режиму Башара Асада офіційними заходами, де президент Ахмед аль-Шараа заявив про "чітке бачення нової Сирії". Перехідний період під його керівництвом триватиме чотири роки для створення інституцій, законів та нової конституції.
У понеділок, 8 грудня, Сирія відзначила першу річницю повалення режиму Башара Асада. У країні відбулися офіційні заходи, зокрема на центральній площі Омейядів у Дамаску, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Зазначається, що нинішній лідер країни, президент Ахмед аль-Шараа, заявив великому натовпу прихильників, що його уряд "виклав чітке бачення нової Сирії як держави, яка дивиться в перспективне майбутнє", назвавши це історичним розривом із "темною главою".
З півночі на південь і зі сходу на захід, якщо на те буде воля Божа, ми відбудуємо сильну Сирію зі структурою, що відповідає її сьогоденню та минулому
За його словами, перехідний період під його керівництвом триватиме ще чотири роки, щоб створити інституції, закони та нову конституцію, яка буде винесена на публічне голосування, після чого в країні пройдуть вибори.
Видання вказує, що аль-Шараа має широкі повноваження згідно з тимчасовою конституцією, затвердженою в березні. У жовтні влада організувала непряме голосування для формування парламенту, але шаріат ще не обрав третину з 210 членів.
Довідково
Башар Асад утік із Сирії до росії рік тому, коли повстанці аль-Шараа захопили Дамаск після восьмиденного бліцкригу в країні, поклавши край його правлінню через понад 13 років після того, як повстання переросло у запеклу громадянську війну.
Новий лідер запровадив великі реформи, завдяки яким змінилися зовнішні відносини Сирії. Зокрема, аль-Шараа налагодив відносини зі США, заручився підтримкою арабських країн Перської затоки та Туреччини, а також відвернувся від прихильників Асада – Ірану та росії. Руйнівні західні санкції здебільшого були зняті.
