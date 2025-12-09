$42.060.13
19:50 • 6506 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 13107 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 15267 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 21048 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 22518 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 28267 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 34958 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 32885 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18235 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 33881 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Сирія відзначила рік після повалення режиму Асада: країна будує нове майбутнє

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Сирія відзначила першу річницю повалення режиму Башара Асада офіційними заходами, де президент Ахмед аль-Шараа заявив про "чітке бачення нової Сирії". Перехідний період під його керівництвом триватиме чотири роки для створення інституцій, законів та нової конституції.

Сирія відзначила рік після повалення режиму Асада: країна будує нове майбутнє

У понеділок, 8 грудня, Сирія відзначила першу річницю повалення режиму Башара Асада. У країні відбулися офіційні заходи, зокрема на центральній площі Омейядів у Дамаску, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що нинішній лідер країни, президент Ахмед аль-Шараа, заявив великому натовпу прихильників, що його уряд "виклав чітке бачення нової Сирії як держави, яка дивиться в перспективне майбутнє", назвавши це історичним розривом із "темною главою".

З півночі на південь і зі сходу на захід, якщо на те буде воля Божа, ми відбудуємо сильну Сирію зі структурою, що відповідає її сьогоденню та минулому

- сказав він.

За його словами, перехідний період під його керівництвом триватиме ще чотири роки, щоб створити інституції, закони та нову конституцію, яка буде винесена на публічне голосування, після чого в країні пройдуть вибори.

Видання вказує, що аль-Шараа має широкі повноваження згідно з тимчасовою конституцією, затвердженою в березні. У жовтні влада організувала непряме голосування для формування парламенту, але шаріат ще не обрав третину з 210 членів.

Довідково

Башар Асад утік із Сирії до росії рік тому, коли повстанці аль-Шараа захопили Дамаск після восьмиденного бліцкригу в країні, поклавши край його правлінню через понад 13 років після того, як повстання переросло у запеклу громадянську війну.

Новий лідер запровадив великі реформи, завдяки яким змінилися зовнішні відносини Сирії. Зокрема, аль-Шараа налагодив відносини зі США, заручився підтримкою арабських країн Перської затоки та Туреччини, а також відвернувся від прихильників Асада – Ірану та росії. Руйнівні західні санкції здебільшого були зняті.

Вигнанці диктатора Башара Асада з росії фінансують повстання в Сирії, змагаючись за зброю та вплив

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Дамаск
Башар аль-Асад
Сирія
Сполучені Штати Америки