Сирія відзначила рік після повалення режиму Асада: країна будує нове майбутнє

У понеділок, 8 грудня, Сирія відзначила першу річницю повалення режиму Башара Асада. У країні відбулися офіційні заходи, зокрема на центральній площі Омейядів у Дамаску, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що нинішній лідер країни, президент Ахмед аль-Шараа, заявив великому натовпу прихильників, що його уряд "виклав чітке бачення нової Сирії як держави, яка дивиться в перспективне майбутнє", назвавши це історичним розривом із "темною главою".

З півночі на південь і зі сходу на захід, якщо на те буде воля Божа, ми відбудуємо сильну Сирію зі структурою, що відповідає її сьогоденню та минулому - сказав він.

За його словами, перехідний період під його керівництвом триватиме ще чотири роки, щоб створити інституції, закони та нову конституцію, яка буде винесена на публічне голосування, після чого в країні пройдуть вибори.

Видання вказує, що аль-Шараа має широкі повноваження згідно з тимчасовою конституцією, затвердженою в березні. У жовтні влада організувала непряме голосування для формування парламенту, але шаріат ще не обрав третину з 210 членів.

Довідково

Башар Асад утік із Сирії до росії рік тому, коли повстанці аль-Шараа захопили Дамаск після восьмиденного бліцкригу в країні, поклавши край його правлінню через понад 13 років після того, як повстання переросло у запеклу громадянську війну.

Новий лідер запровадив великі реформи, завдяки яким змінилися зовнішні відносини Сирії. Зокрема, аль-Шараа налагодив відносини зі США, заручився підтримкою арабських країн Перської затоки та Туреччини, а також відвернувся від прихильників Асада – Ірану та росії. Руйнівні західні санкції здебільшого були зняті.

