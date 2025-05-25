Сирія реформує МВС після зняття санкцій, обіцяє боротьбу з торгівлею людьми та наркотрафіком

Речник Міністерства внутрішніх справ у перехідному сирійському уряді Нуреддін Баба оголосив про нову організаційну структуру Міністерства внутрішніх справ, яке було розпущено після падіння уряду Башара аль-Асада в грудні 2024 року.

Передає УНН із посиланням на ORF.

Деталі

Сирія оголосила, що реорганізує своє міністерство внутрішніх справ

Після скасування західних санкцій проти країни, перехідним урядом Сирії сформовано низку обіцянок. Зокрема стверджують, що реорганізоване відомство прикладе зусилля у протидії торгівлі людьми, а також заблокує наркотрафік.

Щодо реформи МВС країни - нові кроки передбачають створення "сучасного інституту цивільної безпеки, який прагне до прозорості і поважає міжнародні стандарти в галузі прав людини". Про це заявив журналістам речник міністерства Нуреддін аль-Баба.

Вже створені відділи для отримання скарг, відстеження помилок та притягнення до відповідальності винних у дисциплінарних порушеннях.

Сформовані окремі кафедри, що спеціалізуються на телекомунікаціях та мережах, інформаційних технологіях, кібербезпеці та безпеці зв'язку.

Створено спеціальний відділ у справах в'язниць та виправних установ, де в'язниці служитимуть засобом забезпечення дотримання закону та виправлення поведінки.

У новій структурі назву Департаменту кримінальної безпеки було змінено на Департамент кримінальних розслідувань.

Щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків. Функції антинаркотичного відомства обіцяють розширити; його значення всередині країни і за кордоном - посилене.

Довідка

Під час правління багаторічного правителя Башара Асада Сирія експортувала значну частину стимулятора каптагону, який споживається в усьому світі як наркотик.

Нагадаємо

УНН передавав, що адміністрація Трампа видала накази про послаблення санкцій щодо Сирії, щоб допомогти країні відбудуватися після війни.

В Баку відбулись переговори між Ізраїлем та Сирією за посередництва Азербайджану.