Сирия реформирует МВД после снятия санкций, обещает борьбу с торговлей людьми и наркотрафиком
Киев • УНН
Сирия объявила о реформах в министерстве внутренних дел после отмены западных санкций. Обещают борьбу с торговлей людьми и наркотрафиком, а также создание прозрачного института гражданской безопасности.
Представитель Министерства внутренних дел в переходном сирийском правительстве Нуреддин Баба объявил о новой организационной структуре Министерства внутренних дел, которое было распущено после падения правительства Башара аль-Асада в декабре 2024 года.
Передает УНН со ссылкой на ORF.
Детали
Сирия объявила, что реорганизует свое министерство внутренних дел
После отмены западных санкций против страны, переходным правительством Сирии сформирован ряд обещаний. В частности, утверждают, что реорганизованное ведомство приложит усилия в противодействии торговле людьми, а также заблокирует наркотрафик.
Что касается реформы МВД страны - новые шаги предусматривают создание "современного института гражданской безопасности, который стремится к прозрачности и уважает международные стандарты в области прав человека". Об этом заявил журналистам представитель министерства Нуреддин аль-Баба.
Уже созданы отделы для получения жалоб, отслеживания ошибок и привлечения к ответственности виновных в дисциплинарных нарушениях.
Сформированы отдельные кафедры, специализирующиеся на телекоммуникациях и сетях, информационных технологиях, кибербезопасности и безопасности связи.
Создан специальный отдел по делам тюрем и исправительных учреждений, где тюрьмы будут служить средством обеспечения соблюдения закона и исправления поведения.
В новой структуре название Департамента уголовной безопасности было изменено на Департамент уголовных расследований.
Что касается усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Функции антинаркотического ведомства обещают расширить; его значение внутри страны и за рубежом - усилено.
Справка
Во время правления многолетнего правителя Башара Асада Сирия экспортировала значительную часть стимулятора каптагона, который потребляется во всем мире как наркотик.
Напомним
УНН передавал, что администрация Трампа издала приказы об ослаблении санкций в отношении Сирии, чтобы помочь стране отстроиться после войны.
В Баку состоялись переговоры между Израилем и Сирией при посредничестве Азербайджана.