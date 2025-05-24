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США мають намір послабити санкції проти Сирії, як пообіцяв Трамп - CNN

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа видала накази про послаблення санкцій щодо Сирії, щоб допомогти країні відбудуватися після війни. Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє операції за участю сирійського уряду.

США мають намір послабити санкції проти Сирії, як пообіцяв Трамп - CNN

У п'ятницю адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа видала накази про початок послаблення санкцій щодо Сирії. Це стало суттєвою зміною в політиці після того, як очільник Білого дому на початку цього місяця пообіцяв скасувати ці заходи під час поїздки на Близький Схід, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Посадовці адміністрації Трампа місяцями проводили тихі переговори, щоб прокласти шлях до послаблення санкцій, щоб допомогти Сирії оговтатися від років руйнівної війни та відбудуватися після повалення поваленого лідера Башара Асада.

У п'ятницю Міністерство фінансів США заявило, що Сирії видано генеральну ліцензію, яка дозволяє операції за участю тимчасового сирійського уряду, а також центрального банку та державних підприємств.

Ліцензія GL25 "дозволяє операції, заборонені Правилами сирійських санкцій, фактично скасовуючи санкції проти Сирії", і "дозволить нові інвестиції та діяльність приватного сектору відповідно до стратегії президента "Америка понад усе", йдеться у прес-релізі.

Державний департамент США одночасно видав 180-денну відмову від санкцій згідно із Законом Цезаря, щоб гарантувати, що санкції не перешкоджають інвестиціям, а також просувати зусилля Сирії щодо відновлення та реконструкції, заявив державний секретар Марко Рубіо.

Рубіо заявив, що ці винятки сприятимуть постачанню електроенергії, енергії, води та санітарії, а також дозволять ефективніше реагувати на гуманітарні проблеми по всій Сирії.

Сирія пропонує Трампу скасувати санкції в обмін на ресурси та Trump Tower: деталі13.05.25, 15:14 • 3750 переглядiв

Сьогоднішні дії є першим кроком у реалізації бачення президента щодо нових відносин між Сирією та Сполученими Штатами

- сказав Рубіо.

Перебуваючи минулого тижня в Саудівській Аравії, де він зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, Трамп оголосив, що санкції проти Сирії будуть швидко зняті, що застало деяких чиновників зненацька та викликало хаотичні спроби в уряді США виконати це рішення.

Невдовзі після цього Рубіо заявив, що США нададуть відмову від санкцій щодо Сирії, які наразі вимагаються законом. Тим часом адміністрація займається складним технічним оглядом санкцій, який, як очікується, триватиме тижні, повідомили тоді чиновники.

Якщо ми досягнемо достатнього прогресу, ми хотіли б побачити скасування закону, тому що буде важко знайти людей для інвестування в країну, коли через шість місяців санкції можуть повернутися. Ми ще не там. Це передчасно

- сказав Рубіо.

Виступаючи в Саудівській Аравії, Трамп заявив, що прийняв рішення про скасування санкцій після розмови з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Доповнення

Сирія планує друкувати нацвалюту в ОАЕ та Німеччині, відмовляючись від послуг росії. Це відбувається на тлі пом'якшення санкцій ЄС і США та укладення економічних угод з ОАЕ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
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