Сирія відмовилася друкувати валюту в росії та шукає нових партнерів

Нова влада Сирії планує перенести друк своєї національної валюти з росії до Об'єднаних Арабських Еміратів та Німеччини, що свідчить про стратегічне налаштування на співпрацю з країнами Перської затоки та Заходом. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що рішення ухвалено на тлі нещодавнього пом'якшення санкцій Європейського Союзу та оголошення США про зняття обмежень, що відкриває шлях для економічного відновлення Сирії.

Як пише інформагенція, сирійська влада веде попередні переговори про угоду з компанією Oumolat з ОАЕ, яку глава центрального банку Сирії та міністр фінансів відвідали на початку травня.

За даними Reuters, нова влада почала шукати можливостей друку валюти в Німеччині та Еміратах на початку цього року.

Нова серія сирійського фунта не міститиме зображення колишнього президента-диктатора Башара Асада, що символізує розрив із минулим та прагнення до реформування економіки після років дефіциту готівки.

Цей крок також співпадає з укладенням угоди на суму 800 мільйонів доларів з компанією DP World з ОАЕ щодо розвитку порту Тартус, що підкреслює зміщення економічного фокусу Сирії від росії до країн Перської затоки.

Нагадаємо

08 грудня 2024 року стало відомо про падіння режиму президента Башара Асада. Альянс повстанців, який досяг значного прогресу в наступі з минулого тижня, оголосив про захоплення столиці Дамаска і повідомив про падіння правителя Башара Асада.

30 березня 2025 року Президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про формування нового уряду після падіння режиму Асада. За його словами, новий Кабінет Міністрів буде прагнути відновити роботу всіх державних інституцій.

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