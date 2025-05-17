Новая власть Сирии планирует перенести печать своей национальной валюты из россии в Объединенные Арабские Эмираты и Германию, что свидетельствует о стратегической настройке на сотрудничество со странами Персидского залива и Западом. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение принято на фоне недавнего смягчения санкций Европейского Союза и объявления США о снятии ограничений, что открывает путь для экономического восстановления Сирии.

Как пишет информационное агентство, сирийские власти ведут предварительные переговоры о соглашении с компанией Oumolat из ОАЭ, которую глава центрального банка Сирии и министр финансов посетили в начале мая.

По данным Reuters, новая власть начала искать возможности печати валюты в Германии и Эмиратах в начале этого года.

Новая серия сирийского фунта не будет содержать изображение бывшего президента-диктатора Башара Асада, что символизирует разрыв с прошлым и стремление к реформированию экономики после лет дефицита наличных.

Этот шаг также совпадает с заключением соглашения на сумму 800 миллионов долларов с компанией DP World из ОАЭ по развитию порта Тартус, что подчеркивает смещение экономического фокуса Сирии от россии к странам Персидского залива.

Напомним

08 декабря 2024 года стало известно о падении режима президента Башара Асада. Альянс повстанцев, который достиг значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, объявил о захвате столицы Дамаска и сообщил о падении правителя Башара Асада.

30 марта 2025 года Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада. По его словам, новый Кабинет Министров будет стремиться восстановить работу всех государственных институтов.

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