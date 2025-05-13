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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2130 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Сирія пропонує Трампу скасувати санкції в обмін на ресурси та Trump Tower: деталі

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Лідер Сирії запропонував Трампу скасувати санкції в обмін на доступ до надр та будівництво Trump Tower в Дамаску. Він також запропонував допустити США до розробки сирійських надр.

Сирія пропонує Трампу скасувати санкції в обмін на ресурси та Trump Tower: деталі

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа запропонував президенту США Дональду Трампу скасувати санкції в обмін на доступ до природних ресурсів країни та дозвіл на зведення Trump Tower в Дамаску. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють журналісти, тимчасовий лідер Сирії намагався зустрітися з президентом США під час візиту останнього в Саудівську Аравію, але в Білому домі заявили, що така зустріч наразі неможлива.

Зазначається, що сирійське керівництво пропонує США допустити американські компанії до розробки сирійських надр, подібно до "української моделі". Крім того, аль-Шараа допускає можливість побудувати Trump Tower у центрі Дамаска.

Також Ахмед аль-Шараа може погодитися на створення демілітаризованої зони, або домовитися з Ізраїлем і дозволити йому залишити війська на південному заході Сирії. Там була створена буферна зона – це сталось після захоплення Голланських висот у 1967 році ізраїльськими військами.

Нагадаємо

Вночі 3 травня Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах, зенітним гарматам та ракетній інфраструктурі в Сирії. Загинула людина, ще четверо отримали поранення.

До того ВПС Ізраїлю завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску. В уряді заявили, що це сигнал сирійському режиму щодо недопущення загроз друзькій меншині.

Євген Устименко

Євген Устименко

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