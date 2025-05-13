Сирия предлагает Трампу отменить санкции в обмен на ресурсы и Trump Tower: детали

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа предложил президенту США Дональду Трампу отменить санкции в обмен на доступ к природным ресурсам страны и разрешение на возведение Trump Tower в Дамаске. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

Детали

Как сообщают журналисты, временный лидер Сирии пытался встретиться с президентом США во время визита последнего в Саудовскую Аравию, но в Белом доме заявили, что такая встреча пока невозможна.

Отмечается, что сирийское руководство предлагает США допустить американские компании к разработке сирийских недр, подобно "украинской модели". Кроме того, аль-Шараа допускает возможность построить Trump Tower в центре Дамаска.

Также Ахмед аль-Шараа может согласиться на создание демилитаризованной зоны, или договориться с Израилем и разрешить ему оставить войска на юго-западе Сирии. Там была создана буферная зона – это произошло после захвата Голланских высот в 1967 году израильскими войсками.

Напомним

Ночью 3 мая Израиль нанес удары по военным объектам, зенитным орудиям и ракетной инфраструктуре в Сирии. Погиб человек, еще четверо получили ранения.

До того ВВС Израиля нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске. В правительстве заявили, что это сигнал сирийскому режиму о недопущении угроз друзскому меньшинству.