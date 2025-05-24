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США намерены ослабить санкции против Сирии, как пообещал Трамп - CNN

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Администрация Трампа издала приказы об ослаблении санкций в отношении Сирии, чтобы помочь стране отстроиться после войны. Минфин США выдал лицензию, разрешающую операции с участием сирийского правительства.

США намерены ослабить санкции против Сирии, как пообещал Трамп - CNN

В пятницу администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа издала приказы о начале ослабления санкций в отношении Сирии. Это стало существенным изменением в политике после того, как глава Белого дома в начале этого месяца пообещал отменить эти меры во время поездки на Ближний Восток, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Должностные лица администрации Трампа месяцами проводили тихие переговоры, чтобы проложить путь к ослаблению санкций, чтобы помочь Сирии оправиться от лет разрушительной войны и отстроиться после свержения свергнутого лидера Башара Асада.

В пятницу Министерство финансов США заявило, что Сирии выдана генеральная лицензия, разрешающая операции с участием временного сирийского правительства, а также центрального банка и государственных предприятий.

Лицензия GL25 "разрешает операции, запрещенные Правилами сирийских санкций, фактически отменяя санкции против Сирии", и "позволит новые инвестиции и деятельность частного сектора в соответствии со стратегией президента "Америка превыше всего", говорится в пресс-релизе.

Государственный департамент США одновременно выдал 180-дневный отказ от санкций согласно Закону Цезаря, чтобы гарантировать, что санкции не препятствуют инвестициям, а также продвигать усилия Сирии по восстановлению и реконструкции, заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Рубио заявил, что эти исключения будут способствовать поставкам электроэнергии, энергии, воды и санитарии, а также позволят эффективнее реагировать на гуманитарные проблемы по всей Сирии.

Сирия предлагает Трампу отменить санкции в обмен на ресурсы и Trump Tower: детали13.05.25, 15:14 • 3750 просмотров

Сегодняшние действия являются первым шагом в реализации видения президента относительно новых отношений между Сирией и Соединенными Штатами

- сказал Рубио.

Находясь на прошлой неделе в Саудовской Аравии, где он встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, Трамп объявил, что санкции против Сирии будут быстро сняты, что застало некоторых чиновников врасплох и вызвало хаотические попытки в правительстве США выполнить это решение.

Вскоре после этого Рубио заявил, что США предоставят отказ от санкций в отношении Сирии, которые в настоящее время требуются законом. Тем временем администрация занимается сложным техническим обзором санкций, который, как ожидается, продлится недели, сообщили тогда чиновники.

Если мы достигнем достаточного прогресса, мы хотели бы увидеть отмену закона, потому что будет трудно найти людей для инвестирования в страну, когда через шесть месяцев санкции могут вернуться. Мы еще не там. Это преждевременно

- сказал Рубио.

Выступая в Саудовской Аравии, Трамп заявил, что принял решение об отмене санкций после разговора с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дополнение

Сирия планирует печатать нацвалюту в ОАЭ и Германии, отказываясь от услуг россии. Это происходит на фоне смягчения санкций ЕС и США и заключения экономических соглашений с ОАЭ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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