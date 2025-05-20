В ЄС вирішили зняти санкції з Сирії - Каллас
Київ • УНН
Верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила про зняття економічних санкцій з Сирії. Це зроблено з метою допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну країну.
Сьогодні ЄС ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії. Про це повідомила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у своєму X, передає УНН.
Сьогодні ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію
Вона додала, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і продовжуватиме це робити.
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Як писав Reuters, нові лідери Сирії здійснюють радикальну перебудову зруйнованої економіки країни, включаючи плани звільнити третину всіх працівників державного сектору та приватизувати державні компанії, які домінували протягом півстоліття правління сім'ї колишнього президента Сирії Башара Асада.