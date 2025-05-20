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В ЄС вирішили зняти санкції з Сирії - Каллас

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила про зняття економічних санкцій з Сирії. Це зроблено з метою допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну країну.

В ЄС вирішили зняти санкції з Сирії - Каллас

Сьогодні ЄС ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії. Про це повідомила Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у своєму X, передає УНН.

Сьогодні ми ухвалили рішення зняти наші економічні санкції з Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відновити нову, інклюзивну та мирну Сирію 

- повідомила Каллас.

Вона додала, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і продовжуватиме це робити.

Сирія пропонує Трампу скасувати санкції в обмін на ресурси та Trump Tower: деталі13.05.2025, 15:14 • 3585 переглядiв

Нагадаємо

Як писав Reuters, нові лідери Сирії здійснюють радикальну перебудову зруйнованої економіки країни, включаючи плани звільнити третину всіх працівників державного сектору та приватизувати державні компанії, які домінували протягом півстоліття правління сім'ї колишнього президента Сирії Башара Асада.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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