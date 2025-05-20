В ЕС решили снять санкции с Сирии - Каллас
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила о снятии экономических санкций с Сирии. Это сделано с целью помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную страну.
Сегодня ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем X, передает УНН.
Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию
Она добавила, что ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет — и будет продолжать это делать.
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Напомним
Как писал Reuters, новые лидеры Сирии осуществляют радикальную перестройку разрушенной экономики страны, включая планы уволить треть всех работников государственного сектора и приватизировать государственные компании, которые доминировали в течение полувека правления семьи бывшего президента Сирии Башара Асада.