Сирия начинает радикальную перестройку своей экономики: планируют уволить 400 тысяч "госслужащих-призраков"

Новые лидеры Сирии осуществляют радикальную перестройку разрушенной экономики страны, включая планы уволить треть всех работников государственного сектора и приватизировать государственные компании, которые доминировали в течение полувека правления семьи бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Перестройка экономики начались всего через несколько недель после свержения режима Башара Асада 8 декабря. Власти заявляют, что будут бороться с коррупцией и расточительством, в частности избавляясь от так называемых «служащих-призраков» - людей, которые получали зарплату, фактически не работая. Однако скорость изменений вызвала протесты среди госслужащих, которые опасаются массовых увольнений на религиозной почве.

Сообщается, что при Асаде и его отце в Сирии была организована военизированная, государственная экономика, которая отдавала предпочтение узкому кругу союзников и членов семьи, в то же время члены алавитской секты семьи были широко представлены в государственном секторе.

Как сообщил агентству Reuters новый министр экономики Сирии, 40-летний бывший инженер-энергетик Базиль Абдель Ханан, сейчас наблюдается серьезный переход к «конкурентной рыночной экономике».

При переходном президенте Ахмеде аль-Шараа правительство будет работать над приватизацией государственных промышленных компаний, которых, по словам Ханана, всего 107, и которые в основном убыточны. Однако он поклялся сохранить «стратегические» энергетические и транспортные активы в государственных руках. Он не назвал названия компаний, которые будут проданы. Основные отрасли промышленности Сирии включают нефть, цемент и сталь.

Министр финансов Мохаммад Абазид заявил в интервью, что некоторые государственные компании, очевидно, существуют исключительно для хищения ресурсов и будут закрыты.

«Мы ожидали коррупции, но не в таких масштабах», - сказал Абазид.

По словам Абазида, со ссылкой на предварительную проверку, из 1,3 миллиона человек, получающих государственную зарплату, на самом деле на работу выходят лишь 900 тысяч.

«Это означает, что существует 400 000 имен-призраков», - сказал в своем офисе 38-летний Абазид. «Удаление этих имен позволит сэкономить значительные ресурсы».

Министр административного развития Мохаммад Альскаф, который занимается численностью персонала государственного сектора, заявил Reuters, что штату понадобится от 550 000 до 600 000 работников - менее половины от нынешнего количества.

По словам Абазида, цель реформ, которые также направлены на упрощение налоговой системы за счет амнистии по штрафам, состояла в том, чтобы устранить препятствия и побудить инвесторов вернуться в Сирию.

Напомним

Сирийское правительство обратилось к России с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в Москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.