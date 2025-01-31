Сирія розпочинає радикальну перебудову своєї економіки: планують звільнити 400 тисяч "держслужбовців-привидів"

Нові лідери Сирії здійснюють радикальну перебудову зруйнованої економіки країни, включно з планами звільнити третину всіх працівників державного сектору і приватизувати державні компанії, які домінували протягом пів століття правління сім'ї колишнього президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Перебудова економіки розпочалися всього через кілька тижнів після повалення режиму Башара Асада 8 грудня. Влада заявляє, що боротиметься з корупцією та марнотратством, зокрема позбуваючись так званих "службовців-привидів" – людей, які отримували зарплату, фактично не працюючи. Однак швидкість змін викликала протести серед держслужбовців, які побоюються масових звільнень на релігійному ґрунті.

Повідомляється, що за Асада і його батька у Сирії була організована воєнізована, державна економіка, яка віддавала перевагу вузькому колу союзників і членів сім'ї, водночас члени алавітської секти сім'ї були широко представлені в державному секторі.

Як повідомив агентству Reuters новий міністр економіки Сирії, 40-річний колишній інженер-енергетик Базиль Абдель Ханан, зараз спостерігається серйозний перехід до "конкурентної ринкової економіки".

За перехідного президента Ахмеда аль-Шараа уряд працюватиме над приватизацією державних промислових компаній, яких, за словами Ханана, загалом 107, і які здебільшого збиткові. Однак він заприсягся зберегти "стратегічні" енергетичні та транспортні активи в державних руках. Він не назвав назви компаній, які будуть продані. Основні галузі промисловості Сирії включають нафту, цемент і сталь.

Міністр фінансів Мохаммад Абазид заявив в інтерв'ю, що деякі державні компанії, вочевидь, існують винятково для розкрадання ресурсів і їх буде закрито.

"Ми очікували корупції, але не в таких масштабах", - сказав Абазид.

За словами Абазида, з посиланням на попередню перевірку, з 1,3 мільйона осіб, які отримують державну зарплату, насправді на роботу виходять лише 900 тисяч.

"Це означає, що існує 400 000 імен-примар", - сказав у своєму офісі 38-річний Абазід. "Видалення цих імен дозволить заощадити значні ресурси".

Міністр адміністративного розвитку Мохаммад Альскаф, який займається чисельністю персоналу державного сектору, заявив Reuters, що штату знадобиться від 550 000 до 600 000 працівників - менш ніж половина від нинішньої кількості.

За словами Абазида, мета реформ, які також спрямовані на спрощення податкової системи за рахунок амністії за штрафами, полягала в тому, щоб усунути перешкоди і спонукати інвесторів повернутися в Сирію.

Нагадаємо

Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.