Вигнанці диктатора Башара Асада з росії фінансують повстання в Сирії, змагаючись за зброю та вплив Reuters

Колишній керівник розвідки Сирії Камаль Хассан та двоюрідний брат Башара Асада, мільярдер Рамі Махлуф, які перебувають у вигнанні в москві, витрачають мільйони доларів на створення конкуруючих бойових сил з метою розпалити повстання вздовж сирійського узбережжя. Це виявило розслідування Reuters, пише УНН.

Деталі

Двоє колись найближчих до поваленого диктатора Башара Асада чоловіків – генерал-майор Камаль Хассан та мільярдер Рамі Махлуф – змагаються за формування ополчення, що складатиметься з членів їхньої меншини, алавітської секти, яка була опорою режиму Асадів. Загалом ці угруповання фінансують понад 50 000 потенційних бійців, сподіваючись завоювати їхню лояльність та повернути втрачений вплив.

Однією з ключових цілей для обох вигнанців є контроль над мережею з 14 підземних командних кімнат та схованками зі зброєю, які були побудовані наприкінці правління диктатора.

Документи фракцій свідчать, що Хассан стверджує, що контролює 12 000 бійців, тоді як Махлуф заявляє про щонайменше 54 000. Втім, командувачі на місцях повідомляють, що бійці беруть гроші з обох сторін, і вигнанці ще не мобілізували жодних сил.

Змовники уявляють собі розколотий план Сирії, де кожен прагне контролювати райони з алавітською більшістю.

Камаль Хассан (колишній начальник військової розвідки) у голосових повідомленнях викладає "грандіозні бачення того, як він керуватиме прибережною Сирією".

Рамі Махлуф зображує себе як "месіанську фігуру, яка повернеться до влади після початку апокаліптичної фінальної битви".

Новий уряд Сирії, своєю чергою, залучає іншого колишнього прихильника Асада, Халеда аль-Ахмада, для нейтралізації змовників і переконання алавітів, що їхнє майбутнє – з новою Сирією.

Дослідниця Аннсар Шаххуд назвала це "продовженням боротьби за владу режиму Асада". Водночас губернатор прибережного регіону Тартус Ахмед аль-Шамі заявив, що сирійська влада знає про плани і впевнена, що повстання не матиме успіху, "враховуючи відсутність у них потужних інструментів на місцях та слабкі можливості".

