Вигнанці диктатора Башара Асада з росії фінансують повстання в Сирії, змагаючись за зброю та вплив Reuters

$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 210 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 4062 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 20942 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 20204 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 26025 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 38848 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 46556 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39839 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 68976 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35063 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
90%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 35079 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 20563 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 11062 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 20426 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 17948 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 17990 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 20929 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 35128 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 68972 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 52739 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 7280 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 20596 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 24941 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 38825 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 38843 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Су-57

Вигнанці диктатора Башара Асада з росії фінансують повстання в Сирії, змагаючись за зброю та вплив Reuters

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Екскерівник розвідки Сирії Камаль Хассан та мільярдер Рамі Махлуф, які перебувають у вигнанні в Москві, витрачають мільйони доларів на створення конкуруючих бойових сил. Вони змагаються за контроль над мережею з 14 підземних командних кімнат та схованками зі зброєю.

Вигнанці диктатора Башара Асада з росії фінансують повстання в Сирії, змагаючись за зброю та вплив Reuters

Колишній керівник розвідки Сирії Камаль Хассан та двоюрідний брат Башара Асада, мільярдер Рамі Махлуф, які перебувають у вигнанні в москві, витрачають мільйони доларів на створення конкуруючих бойових сил з метою розпалити повстання вздовж сирійського узбережжя. Це виявило розслідування Reuters, пише УНН.

Деталі

Двоє колись найближчих до поваленого диктатора Башара Асада чоловіків – генерал-майор Камаль Хассан та мільярдер Рамі Махлуф – змагаються за формування ополчення, що складатиметься з членів їхньої меншини, алавітської секти, яка була опорою режиму Асадів. Загалом ці угруповання фінансують понад 50 000 потенційних бійців, сподіваючись завоювати їхню лояльність та повернути втрачений вплив.

У сирійській Латакії силовики відкрили вогонь для розгону сутичок між групами демонстрантів25.11.25, 21:01 • 3759 переглядiв

Однією з ключових цілей для обох вигнанців є контроль над мережею з 14 підземних командних кімнат та схованками зі зброєю, які були побудовані наприкінці правління диктатора.

Документи фракцій свідчать, що Хассан стверджує, що контролює 12 000 бійців, тоді як Махлуф заявляє про щонайменше 54 000. Втім, командувачі на місцях повідомляють, що бійці беруть гроші з обох сторін, і вигнанці ще не мобілізували жодних сил.

Історичний візит: делегація Радбезу ООН вперше з 1945 року прибула до Сирії04.12.25, 22:19 • 3600 переглядiв

Змовники уявляють собі розколотий план Сирії, де кожен прагне контролювати райони з алавітською більшістю.

  • Камаль Хассан (колишній начальник військової розвідки) у голосових повідомленнях викладає "грандіозні бачення того, як він керуватиме прибережною Сирією".
    • Рамі Махлуф зображує себе як "месіанську фігуру, яка повернеться до влади після початку апокаліптичної фінальної битви".

      Трамп похвалив сирійського лідера аль-Шараа після його історичного візиту до Білого дому11.11.25, 04:07 • 16140 переглядiв

      Новий уряд Сирії, своєю чергою, залучає іншого колишнього прихильника Асада, Халеда аль-Ахмада, для нейтралізації змовників і переконання алавітів, що їхнє майбутнє – з новою Сирією.

      Дослідниця Аннсар Шаххуд назвала це "продовженням боротьби за владу режиму Асада". Водночас губернатор прибережного регіону Тартус Ахмед аль-Шамі заявив, що сирійська влада знає про плани і впевнена, що повстання не матиме успіху, "враховуючи відсутність у них потужних інструментів на місцях та слабкі можливості".

      США тимчасово послабили санкції проти Сирії на 180 днів10.11.25, 22:50 • 13183 перегляди

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Санкції
      Мобілізація
      Сутички
      Рада Безпеки ООН
      Reuters
      Башар аль-Асад
      Сирія