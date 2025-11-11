Трамп похвалив сирійського лідера аль-Шараа після його історичного візиту до Білого дому

Президент США Дональд Трамп похвалив президента Сирії Ахмеда аль-Шараа в понеділок після першого в історії візиту глави арабської держави до Білого дому. Про це повідомляє The New York Post, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що зустріч лідерів відбулася через кілька днів після того, як США та Організація Об'єднаних Націй зняли санкції з колишнього терориста Аль-Каїди, за чию голову раніше була призначена винагорода в 10 мільйонів доларів.

Сирійський лідер назвав свою майже двогодинну зустріч з Трампом "дивовижною" і розповів, що президент США подарував йому капелюх із написом "Зробимо Америку знову великою".

Після падіння колишнього режиму Сирія вступила в нову еру, і це буде базуватися на новій стратегії зі Сполученими Штатами - сказав аль-Шараа.

За словами авторів, 43-річний аль-Шараа прогулявся Пенсільванською авеню, щоб привітати десятки прихильників після приблизно 90-хвилинної зустрічі в Овальному кабінеті, яка була закритою для преси. Група тримала плакати із закликом до Конгресу назавжди скасувати санкції, які адміністрація Трампа тимчасово скасувала на початку цього року.

Він дуже сильний лідер. Він походить з дуже складного середовища, і він жорсткий хлопець. Він мені подобався. Я з ним ладнаю. Ми зробимо все можливе, щоб Сирія досягла успіху, тому що це частина Близького Сходу. Зараз у нас на Близькому Сході мир. ... У всіх нас було важке минуле. Я думаю, чесно кажучи, якби у вас не було важке минуле, у вас не було б шансів – сказав Трамп журналістам.

ІД повертається в Сирії: скорочення американської присутності і крах режиму Асада створили можливість для бойовиків – WSJ

Між тим тимчасовий уряд Сирії опублікував фотографії, на яких аль-Шараа сидить в Овальному кабінеті поруч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який служив під час війні в Іраку, поки почесний гість закладав там бомби на узбіччі дороги від імені "Аль-Каїди".

Це справа минулого. Ми не обговорювали це активно. Ми говорили про сьогодення та майбутнє. Ми говорили про інвестиційні можливості в майбутньому в Сирії, щоб Сирію більше не розглядали як загрозу безпеці. Тепер її розглядають як геополітичного союзника - підкреслив аль-Шараа.

ЗМІ додає, що цей візит став останнім кроком у драматичному перетворенні іміджу аль-Шараа "з джихадиста в тюрбані на підтримуваного США главу держави" після того, як його повстанці перемогли президента Сирії Башара аль-Асада в несподіваному наступі минулого грудня.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США оголосило про тимчасове пом’якшення санкцій проти Сирії на 180 днів на тлі історичного візиту президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому.

Лідер Сирії може мати особисті причини для боротьби з ІД: Ахмеда аш-Шараа планували вбити