Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый дом

Президент США Дональд Трамп похвалил президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в понедельник после первого в истории визита главы арабского государства в Белый дом. Об этом сообщает The New York Post, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что встреча лидеров состоялась через несколько дней после того, как США и Организация Объединенных Наций сняли санкции с бывшего террориста Аль-Каиды, за чью голову ранее была назначена награда в 10 миллионов долларов.

Сирийский лидер назвал свою почти двухчасовую встречу с Трампом "удивительной" и рассказал, что президент США подарил ему шляпу с надписью "Сделаем Америку снова великой".

После падения бывшего режима Сирия вступила в новую эру, и это будет базироваться на новой стратегии с Соединенными Штатами - сказал аль-Шараа.

По словам авторов, 43-летний аль-Шараа прогулялся по Пенсильванской авеню, чтобы поприветствовать десятки сторонников после примерно 90-минутной встречи в Овальном кабинете, которая была закрытой для прессы. Группа держала плакаты с призывом к Конгрессу навсегда отменить санкции, которые администрация Трампа временно отменила в начале этого года.

Он очень сильный лидер. Он происходит из очень сложной среды, и он жесткий парень. Он мне нравился. Я с ним лажу. Мы сделаем все возможное, чтобы Сирия достигла успеха, потому что это часть Ближнего Востока. Сейчас у нас на Ближнем Востоке мир. ... У всех нас было трудное прошлое. Я думаю, честно говоря, если бы у вас не было трудного прошлого, у вас не было бы шансов – сказал Трамп журналистам.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ

Между тем временное правительство Сирии опубликовало фотографии, на которых аль-Шараа сидит в Овальном кабинете рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который служил во время войны в Ираке, пока почетный гость закладывал там бомбы на обочине дороги от имени "Аль-Каиды".

Это дело прошлого. Мы не обсуждали это активно. Мы говорили о настоящем и будущем. Мы говорили об инвестиционных возможностях в будущем в Сирии, чтобы Сирию больше не рассматривали как угрозу безопасности. Теперь ее рассматривают как геополитического союзника - подчеркнул аль-Шараа.

СМИ добавляет, что этот визит стал последним шагом в драматическом преобразовании имиджа аль-Шараа "из джихадиста в тюрбане в поддерживаемого США главу государства" после того, как его повстанцы победили президента Сирии Башара аль-Асада в неожиданном наступлении в прошлом декабре.

Напомним

Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций против Сирии на 180 дней на фоне исторического визита президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом.

Лидер Сирии может иметь личные причины для борьбы с ИГ: Ахмеда аш-Шараа планировали убить