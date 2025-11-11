$41.980.11
10 ноября, 18:35 • 43742 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 69503 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 86212 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 93117 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 74734 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 54592 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 98788 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43910 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 48244 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40887 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый дом

Киев • УНН

 • 3238 просмотра

Президент США Дональд Трамп похвалил президента Сирии Ахмеда аль-Шараа после его первого визита в Белый дом. Встреча состоялась после снятия санкций с бывшего террориста Аль-Каиды.

Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый дом

Президент США Дональд Трамп похвалил президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в понедельник после первого в истории визита главы арабского государства в Белый дом. Об этом сообщает The New York Post, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что встреча лидеров состоялась через несколько дней после того, как США и Организация Объединенных Наций сняли санкции с бывшего террориста Аль-Каиды, за чью голову ранее была назначена награда в 10 миллионов долларов.

Сирийский лидер назвал свою почти двухчасовую встречу с Трампом "удивительной" и рассказал, что президент США подарил ему шляпу с надписью "Сделаем Америку снова великой".

После падения бывшего режима Сирия вступила в новую эру, и это будет базироваться на новой стратегии с Соединенными Штатами

- сказал аль-Шараа.

По словам авторов, 43-летний аль-Шараа прогулялся по Пенсильванской авеню, чтобы поприветствовать десятки сторонников после примерно 90-минутной встречи в Овальном кабинете, которая была закрытой для прессы. Группа держала плакаты с призывом к Конгрессу навсегда отменить санкции, которые администрация Трампа временно отменила в начале этого года.

Он очень сильный лидер. Он происходит из очень сложной среды, и он жесткий парень. Он мне нравился. Я с ним лажу. Мы сделаем все возможное, чтобы Сирия достигла успеха, потому что это часть Ближнего Востока. Сейчас у нас на Ближнем Востоке мир. ... У всех нас было трудное прошлое. Я думаю, честно говоря, если бы у вас не было трудного прошлого, у вас не было бы шансов

– сказал Трамп журналистам.

ИГ возвращается в Сирии: сокращение американского присутствия и крах режима Асада создали возможность для боевиков – WSJ23.10.25, 18:13 • 3166 просмотров

Между тем временное правительство Сирии опубликовало фотографии, на которых аль-Шараа сидит в Овальном кабинете рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который служил во время войны в Ираке, пока почетный гость закладывал там бомбы на обочине дороги от имени "Аль-Каиды".

Это дело прошлого. Мы не обсуждали это активно. Мы говорили о настоящем и будущем. Мы говорили об инвестиционных возможностях в будущем в Сирии, чтобы Сирию больше не рассматривали как угрозу безопасности. Теперь ее рассматривают как геополитического союзника

- подчеркнул аль-Шараа.

СМИ добавляет, что этот визит стал последним шагом в драматическом преобразовании имиджа аль-Шараа "из джихадиста в тюрбане в поддерживаемого США главу государства" после того, как его повстанцы победили президента Сирии Башара аль-Асада в неожиданном наступлении в прошлом декабре.

Напомним

Министерство финансов США объявило о временном смягчении санкций против Сирии на 180 дней на фоне исторического визита президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом.

Лидер Сирии может иметь личные причины для борьбы с ИГ: Ахмеда аш-Шараа планировали убить10.11.25, 16:07 • 3336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

