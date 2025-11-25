$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 15165 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 15418 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 15105 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 14050 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 12756 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 12931 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26471 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13566 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11693 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
У сирійській Латакії силовики відкрили вогонь для розгону сутичок між групами демонстрантів

Київ • УНН

 • 768 перегляди

У вівторок сирійські силовики застосували стрілецьку зброю для припинення зіткнень між двома групами протестувальників у Латакії. Інцидент стався на тлі міжконфесійної напруги після повалення Башара Асада, коли алавітські демонстранти вимагали автономії, а прихильники нового уряду вигукували образи.

У сирійській Латакії силовики відкрили вогонь для розгону сутичок між групами демонстрантів
Фото: Reuters

Сирійські силовики у вівторок застосували стрілецьку зброю, аби припинити зіткнення між двома ворожими групами протестувальників у Латакії – ключовому місті алавітської громади. Про інцидент повідомили очевидці та місцеві посадовці, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами свідків, ситуація загострилася на тлі міжконфесійної напруги, яка триває відтоді, як торік був повалений багаторічний лідер Сирії Башар Асад, представник мусульманської меншини алавітів. Після зміни влади на уряд під керівництвом сунітів у країні почастішали випадки насильства між громадами.

США тимчасово послабили санкції проти Сирії на 180 днів10.11.25, 22:50 • 13158 переглядiв

У Латакії сотні алавітських демонстрантів вийшли на вулиці з вимогами ширшої політичної автономії для регіонів та звільнення, як вони стверджують, несправедливо затриманих чоловіків. Згодом до міста прибули прихильники нового уряду, які почали вигукувати образи на адресу алавітів, що призвело до різкого загострення ситуації.

Поворотний момент: зустріч у Вашингтоні об'єднала зусилля США та Сирії у протидії ісламістам - спецпосланець Брек13.11.25, 15:30 • 2967 переглядiв

Приблизно через годину після початку мітингу на Сільськогосподарській площі пролунали постріли – це підтверджують двоє очевидців і відеозаписи, автентичність яких перевірено Reuters. На одному з відео видно чоловіка, що лежить нерухомо на землі з пораненням у голову.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Офіційних даних щодо постраждалих поки не оприлюднено. Представник місцевої влади, керівник відділу зв’язків із медіа в провінції Латакія Нуреддін ель-Брімо, у коментарі Reuters заявив, що сили безпеки відкрили вогонь у повітря, щоб розмежувати протиборчі групи демонстрантів. За його словами, невідомі особи також здійснювали стрілянину як по цивільних, так і по правоохоронцях.

Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення10.11.25, 22:08 • 11273 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Сутички
Мітинги в Україні
Reuters
Башар аль-Асад
Сирія
Сполучені Штати Америки