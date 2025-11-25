У сирійській Латакії силовики відкрили вогонь для розгону сутичок між групами демонстрантів
Київ • УНН
У вівторок сирійські силовики застосували стрілецьку зброю для припинення зіткнень між двома групами протестувальників у Латакії. Інцидент стався на тлі міжконфесійної напруги після повалення Башара Асада, коли алавітські демонстранти вимагали автономії, а прихильники нового уряду вигукували образи.
Сирійські силовики у вівторок застосували стрілецьку зброю, аби припинити зіткнення між двома ворожими групами протестувальників у Латакії – ключовому місті алавітської громади. Про інцидент повідомили очевидці та місцеві посадовці, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами свідків, ситуація загострилася на тлі міжконфесійної напруги, яка триває відтоді, як торік був повалений багаторічний лідер Сирії Башар Асад, представник мусульманської меншини алавітів. Після зміни влади на уряд під керівництвом сунітів у країні почастішали випадки насильства між громадами.
У Латакії сотні алавітських демонстрантів вийшли на вулиці з вимогами ширшої політичної автономії для регіонів та звільнення, як вони стверджують, несправедливо затриманих чоловіків. Згодом до міста прибули прихильники нового уряду, які почали вигукувати образи на адресу алавітів, що призвело до різкого загострення ситуації.
Приблизно через годину після початку мітингу на Сільськогосподарській площі пролунали постріли – це підтверджують двоє очевидців і відеозаписи, автентичність яких перевірено Reuters. На одному з відео видно чоловіка, що лежить нерухомо на землі з пораненням у голову.
Офіційних даних щодо постраждалих поки не оприлюднено. Представник місцевої влади, керівник відділу зв’язків із медіа в провінції Латакія Нуреддін ель-Брімо, у коментарі Reuters заявив, що сили безпеки відкрили вогонь у повітря, щоб розмежувати протиборчі групи демонстрантів. За його словами, невідомі особи також здійснювали стрілянину як по цивільних, так і по правоохоронцях.
