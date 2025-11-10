Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення

Молодший син Муаммара Каддафі Ганнібал, звільнений в Лівані після майже десяти років ув'язнення без суду у справі про зникнення шиїтського священнослужителя. Його затримали у 2015 році після викрадення в Сирії, звинувачуючи у приховуванні інформації про імама Мусу ас-Садра, який зник у 1978 році.

Ганнібал Каддафі, молодший син покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, був звільнений у понеділок після майже десяти років ув’язнення без суду в Лівані. Його утримували у зв’язку зі справою про зникнення шиїтського священнослужителя Муси ас-Садра у 1978 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters. Деталі Ганнібала Каддафі затримали у 2015 році, після того як його викрали бойовики в Сирії, де він перебував у вигнанні зі своєю сім’єю. Ліванська влада звинуватила його у приховуванні інформації про долю імама Муси ас-Садра, який зник під час візиту до Лівії. На момент зникнення священнослужителя Каддафі було лише два роки, і він ніколи не обіймав високих посад у лівійській владі. Правозахисні організації неодноразово критикували умови його утримання, називаючи звинувачення "хибними". У 2023 році він оголосив голодування на знак протесту проти арешту, після чого його стан здоров’я різко погіршився. Минулого місяця судова влада Лівану постановила звільнити Каддафі під заставу. Спочатку її розмір становив 11 мільйонів доларів, однак пізніше суд зменшив суму до приблизно 900 тисяч доларів і скасував заборону на в’їзд для нього. Звільнення Каддафі відбулося після того, як його адвокати внесли заставу - повідомило Національне інформаційне агентство Лівану. Уряд національної єдності Лівії подякував керівництву Лівану за "співпрацю, яка призвела до звільнення Каддафі", і висловив готовність до відновлення дипломатичних відносин між двома країнами. Нагадаємо Лівійська делегація прибула до Бейрута для переговорів про звільнення Ганнібала Каддафі, який з 2015 року перебуває у ліванській в'язниці без судового рішення. Його звинувачують у приховуванні інформації про зникнення шиїтського священнослужителя Мусси ас-Садра у 1978 році.