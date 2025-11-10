Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10464 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26464 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34818 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52046 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33728 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50235 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41249 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52048 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45747 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50236 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41250 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5628 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29960 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35229 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60929 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136912 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення

Київ • УНН

 • 11081 перегляди

Молодший син Муаммара Каддафі Ганнібал, звільнений в Лівані після майже десяти років ув'язнення без суду у справі про зникнення шиїтського священнослужителя. Його затримали у 2015 році після викрадення в Сирії, звинувачуючи у приховуванні інформації про імама Мусу ас-Садра, який зник у 1978 році.

Ліван звільнив сина Муаммара Каддафі після майже десяти років ув’язнення

Ганнібал Каддафі, молодший син покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, був звільнений у понеділок після майже десяти років ув’язнення без суду в Лівані. Його утримували у зв’язку зі справою про зникнення шиїтського священнослужителя Муси ас-Садра у 1978 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ганнібала Каддафі затримали у 2015 році, після того як його викрали бойовики в Сирії, де він перебував у вигнанні зі своєю сім’єю. Ліванська влада звинуватила його у приховуванні інформації про долю імама Муси ас-Садра, який зник під час візиту до Лівії.

На момент зникнення священнослужителя Каддафі було лише два роки, і він ніколи не обіймав високих посад у лівійській владі. Правозахисні організації неодноразово критикували умови його утримання, називаючи звинувачення "хибними". У 2023 році він оголосив голодування на знак протесту проти арешту, після чого його стан здоров’я різко погіршився.

Минулого місяця судова влада Лівану постановила звільнити Каддафі під заставу. Спочатку її розмір становив 11 мільйонів доларів, однак пізніше суд зменшив суму до приблизно 900 тисяч доларів і скасував заборону на в’їзд для нього.

Звільнення Каддафі відбулося після того, як його адвокати внесли заставу

- повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

Уряд національної єдності Лівії подякував керівництву Лівану за "співпрацю, яка призвела до звільнення Каддафі", і висловив готовність до відновлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо

Лівійська делегація прибула до Бейрута для переговорів про звільнення Ганнібала Каддафі, який з 2015 року перебуває у ліванській в'язниці без судового рішення. Його звинувачують у приховуванні інформації про зникнення шиїтського священнослужителя Мусси ас-Садра у 1978 році.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Ліван
Лівія
Сирія