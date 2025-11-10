$41.980.11
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 23172 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 49684 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57859 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 45601 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 51191 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91667 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42992 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46982 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40110 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Ливан освободил сына Муаммара Каддафи после почти десяти лет заключения

Киев • УНН

 • 2268 просмотра

Младший сын Муаммара Каддафи Ганнибал, освобожденный в Ливане после почти десяти лет заключения без суда по делу об исчезновении шиитского священнослужителя. Его задержали в 2015 году после похищения в Сирии, обвиняя в сокрытии информации об имаме Мусе ас-Садре, который исчез в 1978 году.

Ливан освободил сына Муаммара Каддафи после почти десяти лет заключения

Ганнибал Каддафи, младший сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, был освобожден в понедельник после почти десяти лет заключения без суда в Ливане. Его удерживали в связи с делом об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ганнибала Каддафи задержали в 2015 году, после того как его похитили боевики в Сирии, где он находился в изгнании со своей семьей. Ливанские власти обвинили его в сокрытии информации о судьбе имама Мусы ас-Садра, который исчез во время визита в Ливию.

На момент исчезновения священнослужителя Каддафи было всего два года, и он никогда не занимал высоких постов в ливийских властях. Правозащитные организации неоднократно критиковали условия его содержания, называя обвинения "ложными". В 2023 году он объявил голодовку в знак протеста против ареста, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось.

В прошлом месяце судебные власти Ливана постановили освободить Каддафи под залог. Изначально его размер составлял 11 миллионов долларов, однако позже суд уменьшил сумму до примерно 900 тысяч долларов и отменил запрет на въезд для него.

"Освобождение Каддафи произошло после того, как его адвокаты внесли залог", - сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Правительство национального единства Ливии поблагодарило руководство Ливана за "сотрудничество, которое привело к освобождению Каддафи", и выразило готовность к возобновлению дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним

Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи, который с 2015 года находится в ливанской тюрьме без судебного решения. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Ливан
Ливия
Сирия