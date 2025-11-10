Ливан освободил сына Муаммара Каддафи после почти десяти лет заключения
Младший сын Муаммара Каддафи Ганнибал, освобожденный в Ливане после почти десяти лет заключения без суда по делу об исчезновении шиитского священнослужителя. Его задержали в 2015 году после похищения в Сирии, обвиняя в сокрытии информации об имаме Мусе ас-Садре, который исчез в 1978 году.
Ганнибал Каддафи, младший сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, был освобожден в понедельник после почти десяти лет заключения без суда в Ливане. Его удерживали в связи с делом об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ганнибала Каддафи задержали в 2015 году, после того как его похитили боевики в Сирии, где он находился в изгнании со своей семьей. Ливанские власти обвинили его в сокрытии информации о судьбе имама Мусы ас-Садра, который исчез во время визита в Ливию.
На момент исчезновения священнослужителя Каддафи было всего два года, и он никогда не занимал высоких постов в ливийских властях. Правозащитные организации неоднократно критиковали условия его содержания, называя обвинения "ложными". В 2023 году он объявил голодовку в знак протеста против ареста, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось.
В прошлом месяце судебные власти Ливана постановили освободить Каддафи под залог. Изначально его размер составлял 11 миллионов долларов, однако позже суд уменьшил сумму до примерно 900 тысяч долларов и отменил запрет на въезд для него.
"Освобождение Каддафи произошло после того, как его адвокаты внесли залог", - сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
Правительство национального единства Ливии поблагодарило руководство Ливана за "сотрудничество, которое привело к освобождению Каддафи", и выразило готовность к возобновлению дипломатических отношений между двумя странами.
Напомним
Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи, который с 2015 года находится в ливанской тюрьме без судебного решения. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Мусы ас-Садра в 1978 году.