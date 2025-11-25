В сирийской Латакии силовики открыли огонь для разгона столкновений между группами демонстрантов

Фото: Reuters

Сирийские силовики во вторник применили стрелковое оружие, чтобы прекратить столкновения между двумя враждебными группами протестующих в Латакии – ключевом городе алавитской общины. Об инциденте сообщили очевидцы и местные чиновники, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам свидетелей, ситуация обострилась на фоне межконфессионального напряжения, которое продолжается с тех пор, как в прошлом году был свергнут многолетний лидер Сирии Башар Асад, представитель мусульманского меньшинства алавитов. После смены власти на правительство под руководством суннитов в стране участились случаи насилия между общинами.

В Латакии сотни алавитских демонстрантов вышли на улицы с требованиями более широкой политической автономии для регионов и освобождения, как они утверждают, несправедливо задержанных мужчин. Впоследствии в город прибыли сторонники нового правительства, которые начали выкрикивать оскорбления в адрес алавитов, что привело к резкому обострению ситуации.

Примерно через час после начала митинга на Сельскохозяйственной площади раздались выстрелы – это подтверждают двое очевидцев и видеозаписи, подлинность которых проверена Reuters. На одном из видео видно мужчину, лежащего неподвижно на земле с ранением в голову.

Официальных данных о пострадавших пока не обнародовано. Представитель местных властей, руководитель отдела по связям со СМИ в провинции Латакия Нуреддин эль-Бримо, в комментарии Reuters заявил, что силы безопасности открыли огонь в воздух, чтобы разграничить противоборствующие группы демонстрантов. По его словам, неизвестные лица также осуществляли стрельбу как по гражданским, так и по правоохранителям.

