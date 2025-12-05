Изгнанники диктатора Башара Асада из России финансируют восстание в Сирии, соревнуясь за оружие и влияние – Reuters

Бывший руководитель разведки Сирии Камаль Хассан и двоюродный брат Башара Асада, миллиардер Рами Махлуф, находящиеся в изгнании в Москве, тратят миллионы долларов на создание конкурирующих боевых сил с целью разжечь восстание вдоль сирийского побережья. Это выявило расследование Reuters, пишет УНН.

Детали

Двое некогда ближайших к свергнутому диктатору Башару Асаду мужчин – генерал-майор Камаль Хассан и миллиардер Рами Махлуф – соревнуются за формирование ополчения, состоящего из членов их меньшинства, алавитской секты, которая была опорой режима Асадов. В общей сложности эти группировки финансируют более 50 000 потенциальных бойцов, надеясь завоевать их лояльность и вернуть утраченное влияние.

Одной из ключевых целей для обоих изгнанников является контроль над сетью из 14 подземных командных комнат и тайниками с оружием, которые были построены в конце правления диктатора.

Документы фракций свидетельствуют, что Хассан утверждает, что контролирует 12 000 бойцов, тогда как Махлуф заявляет о по меньшей мере 54 000. Впрочем, командующие на местах сообщают, что бойцы берут деньги с обеих сторон, и изгнанники еще не мобилизовали никаких сил.

Заговорщики представляют себе расколотый план Сирии, где каждый стремится контролировать районы с алавитским большинством.

Камаль Хассан (бывший начальник военной разведки) в голосовых сообщениях излагает "грандиозные видения того, как он будет руководить прибрежной Сирией".

Рами Махлуф изображает себя как "мессианскую фигуру, которая вернется к власти после начала апокалиптической финальной битвы".

Новое правительство Сирии, в свою очередь, привлекает другого бывшего сторонника Асада, Халеда аль-Ахмада, для нейтрализации заговорщиков и убеждения алавитов, что их будущее – с новой Сирией.

Исследовательница Аннсар Шаххуд назвала это "продолжением борьбы за власть режима Асада". В то же время губернатор прибрежного региона Тартус Ахмед аль-Шами заявил, что сирийские власти знают о планах и уверены, что восстание не будет иметь успеха, "учитывая отсутствие у них мощных инструментов на местах и слабые возможности".

