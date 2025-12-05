Изгнанники диктатора Башара Асада из России финансируют восстание в Сирии, соревнуясь за оружие и влияние – Reuters

$42.180.02
15:45 • 456 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 4372 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 21230 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 20363 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 26149 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 38935 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 46609 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39883 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69108 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35083 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Теги
Авторы
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Китай
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Су-57

Изгнанники диктатора Башара Асада из России финансируют восстание в Сирии, соревнуясь за оружие и влияние – Reuters

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Бывший глава сирийской разведки Камаль Хассан и миллиардер Рами Махлуф, находящиеся в изгнании в Москве, тратят миллионы долларов на создание конкурирующих боевых сил. Они борются за контроль над сетью из 14 подземных командных пунктов и складов оружия.

Изгнанники диктатора Башара Асада из России финансируют восстание в Сирии, соревнуясь за оружие и влияние – Reuters

Бывший руководитель разведки Сирии Камаль Хассан и двоюродный брат Башара Асада, миллиардер Рами Махлуф, находящиеся в изгнании в Москве, тратят миллионы долларов на создание конкурирующих боевых сил с целью разжечь восстание вдоль сирийского побережья. Это выявило расследование Reuters, пишет УНН.

Детали

Двое некогда ближайших к свергнутому диктатору Башару Асаду мужчин – генерал-майор Камаль Хассан и миллиардер Рами Махлуф – соревнуются за формирование ополчения, состоящего из членов их меньшинства, алавитской секты, которая была опорой режима Асадов. В общей сложности эти группировки финансируют более 50 000 потенциальных бойцов, надеясь завоевать их лояльность и вернуть утраченное влияние.

В сирийской Латакии силовики открыли огонь для разгона столкновений между группами демонстрантов25.11.25, 21:01 • 3759 просмотров

Одной из ключевых целей для обоих изгнанников является контроль над сетью из 14 подземных командных комнат и тайниками с оружием, которые были построены в конце правления диктатора.

Документы фракций свидетельствуют, что Хассан утверждает, что контролирует 12 000 бойцов, тогда как Махлуф заявляет о по меньшей мере 54 000. Впрочем, командующие на местах сообщают, что бойцы берут деньги с обеих сторон, и изгнанники еще не мобилизовали никаких сил.

Исторический визит: делегация Совбеза ООН впервые с 1945 года прибыла в Сирию04.12.25, 22:19 • 3604 просмотра

Заговорщики представляют себе расколотый план Сирии, где каждый стремится контролировать районы с алавитским большинством.

  • Камаль Хассан (бывший начальник военной разведки) в голосовых сообщениях излагает "грандиозные видения того, как он будет руководить прибрежной Сирией".
    • Рами Махлуф изображает себя как "мессианскую фигуру, которая вернется к власти после начала апокалиптической финальной битвы".

      Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый дом11.11.25, 04:07 • 16140 просмотров

      Новое правительство Сирии, в свою очередь, привлекает другого бывшего сторонника Асада, Халеда аль-Ахмада, для нейтрализации заговорщиков и убеждения алавитов, что их будущее – с новой Сирией.

      Исследовательница Аннсар Шаххуд назвала это "продолжением борьбы за власть режима Асада". В то же время губернатор прибрежного региона Тартус Ахмед аль-Шами заявил, что сирийские власти знают о планах и уверены, что восстание не будет иметь успеха, "учитывая отсутствие у них мощных инструментов на местах и слабые возможности".

      США временно ослабили санкции против Сирии на 180 дней10.11.25, 22:50 • 13183 просмотра

      Степан Гафтко

      Санкции
      Мобилизация
      Столкновения
      Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
      Reuters
      Башар Асад
      Сирия