росія відмовилася видавати Сирії Башара Асада, якого засудили до смертної кари

рф не збирається переглядати рішення про надання політичного притулку колишньому президенту Сирії Башару Асаду, якого сирійський суд заочно засудив до смертної кари за воєнні злочини та злочини проти людяності. Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф георгій борисенко в інтерв'ю RTVI, пише УНН.

Деталі

Під час розмови дипломата запитали, чи продовжує нова сирійська влада вимагати екстрадиції Асада. борисенко не уточнив, чи надходили відповідні запити, однак наголосив, що рішення москви остаточне.

Наші сирійські партнери добре знають, що росія надала політичний притулок Башару Асаду з гуманітарних міркувань. І нинішня влада в Дамаску розуміє, що це російське рішення непорушне – заявив він.

москва також хоче зберегти військову присутність у Сирії

За словами борисенка, колишні російські військові бази в Сирії планують перетворити на спільні навчально-логістичні центри для російських і сирійських військових.

Він стверджує, що відповідний меморандум підписали ще в серпні, однак остаточний статус об'єктів мають закріпити окремими міжурядовими угодами. У москві сподіваються укласти їх до кінця 2026 року.

При цьому борисенко не відповів, чи збережуть російські військові автономний контроль над базами, як це було за правління Асада.

Нагадаємо, Башара Асада повалили в грудні 2024 року, після чого він разом із родиною втік до росії. У серпні 2026 року сирійський суд заочно засудив його до смертної кари, визнавши винним у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час громадянської війни.

Сирія почала знищувати залишки хімічного арсеналу часів Асада