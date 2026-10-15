Россия отказалась выдавать Сирии Башара Асада, которого приговорили к смертной казни

рф не собирается пересматривать решение о предоставлении политического убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду, которого сирийский суд заочно приговорил к смертной казни за военные преступления и преступления против человечности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел рф Георгий Борисенко в интервью RTVI, пишет УНН.

Детали

Во время разговора дипломата спросили, продолжает ли новое сирийское руководство требовать экстрадиции Асада. Борисенко не уточнил, поступали ли соответствующие запросы, однако подчеркнул, что решение Москвы окончательное.

Наши сирийские партнеры хорошо знают, что Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду по гуманитарным соображениям. И нынешние власти в Дамаске понимают, что это решение России непоколебимо – заявил он.

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По словам Борисенко, бывшие российские военные базы в Сирии планируют превратить в совместные учебно-логистические центры для российских и сирийских военных.

Он утверждает, что соответствующий меморандум подписали еще в августе, однако окончательный статус объектов должны закрепить отдельными межправительственными соглашениями. В Москве надеются заключить их до конца 2026 года.

При этом Борисенко не ответил, сохранят ли российские военные автономный контроль над базами, как это было во время правления Асада.

Напомним, Башара Асада свергли в декабре 2024 года, после чего он вместе с семьей бежал в Россию. В августе 2026 года сирийский суд заочно приговорил его к смертной казни, признав виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны.

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