Нафта продовжує дорожчати на тлі загострення риторики Трампа щодо Ірану

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, на тлі того, як президент США Дональд Трамп посилив свою риторику щодо Ірану, пригрозивши жорсткішими заходами, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку, ключовий транзитний пункт для нафти у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 57 центів, або на 0,5%, до 110,34 долара за барель на момент написання Reuters, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,26 долара, або на 1,3%, до 113,67 долара.

Трамп пригрозив обрушити "пекло" на Тегеран, якщо той не виконає його вимоги про закриття протоки до 20:00 EDT у вівторок. "Їх можуть знищити", - попередив Трамп, пообіцявши подальші дії, якщо угоди не буде досягнуто.

У відповідь на пропозицію США, висунуту через посередника Пакистан, Тегеран відкинув припинення вогню і заявив про необхідність остаточного припинення війни, а також відкинув тиск із вимогою відкрити протоку.

Іранські сили фактично перекрили Ормузьку протоку після початку атак США та Ізраїлю 28 лютого, заблокувавши водний шлях, яким зазвичай проходить близько 20% світових потоків нафти.

"Напередодні ультиматуму Трампа спостереження за годинником відіграє на нафтових ринках майже таку вже важливу роль, як і самі фундаментальні фактори", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

"Можливість укладання угоди про припинення вогню є деякою противагою і може спровокувати зниження цін, якщо отримає підтримку, але побоювання, що зберігаються з приводу поставок з вузького місця в Ормузькій протоці, і пошкоджені енергетичні об'єкти утримують ціни на нижньому рівні", - зазначив він.

У понеділок іранська Революційна гвардія зупинила два катарські танкери зі скрапленим природним газом і наказала їм залишатися на своїх місцях, не надавши пояснень, повідомили джерела Reuters. Проте дані судноплавства показують обмежений рух суден через протоку минулого четверга.

Очікується, що у вівторок Рада Безпеки ООН проголосує за резолюцію про захист комерційного судноплавства в Ормузькій протоці, але в значно пом'якшеній формі після того, як Китай, який має право вето, виступив проти застосування сили, повідомили дипломати.

Атаки у регіоні продовжувалися: у вівторок у сирійській столиці Дамаску та околицях було чути вибухи, спричинені перехопленням Ізраїлем іранських ракет, повідомило сирійське державне телебачення.

За даними міністерства оборони, у вівторок Саудівська Аравія заявила про перехоплення та знищення семи балістичних ракет, запущених у бік Східного регіону, при цьому уламки впали поблизу енергетичних об'єктів.

Конфлікт чинив тиск на світові ринки нафти, при цьому спотові премії на американську нафту марки WTI досягли рекордних максимумів, на тлі того, як азійські та європейські нафтопереробні заводи намагаються забезпечити собі заміну постачання на тлі перебоїв із постачанням з Близького Сходу.

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco підвищила офіційну ціну продажу своєї нафти марки Arab Light для Азії з постачанням у травні, встановивши рекордну премію в 19,50 доларів за барель вище за середній показник по Oman/Dubai.

Тим часом росія в понеділок заявила, що безпілотники атакували термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі, через який проходить 1,5% світових поставок нафти. росія повідомила про пошкодження вантажної інфраструктури та резервуарів для зберігання.

У неділю ОПЕК+ домовилася збільшити квоти на видобуток нафти на 206 000 барелів на добу у травні, хоча це збільшення буде переважно умовним, оскільки ключові члени не можуть наростити видобуток через закриття протоки, що обмежує експорт.

