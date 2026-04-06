Трамп заявив, що Іран можна "знищити" за одну ніч, і ця ніч "можливо" буде у вівторок

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Президент США попередив про ймовірні удари по інфраструктурі Ірану вже у вівторок. Тегеран має час до вечора для укладення нової стратегічної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції, що Іран може бути "знищений" за одну ніч, і додав, що ця ніч "може" настати у вівторок увечері, передає УНН.

"Уся країна може бути знищена за одну ніч, і ця ніч може настати завтра ввечері", - сказав президент США.

Трамп неодноразово попереджав, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не зможе укласти угоду або знову відкрити Ормузьку протоку, найважливіший нафтопровід. У вихідні він заявив, що Іран має час до 20:00 за східним часом у вівторок, щоб укласти угоду.

Трамп пригрозив пеклом Ірану, якщо Ормузьку протоку не відкриють за 48 годин04.04.26, 17:24 • 7636 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Електроенергія
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран