Трамп заявил, что Иран можно "уничтожить" за одну ночь, и эта ночь "возможно" будет во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером, передает УНН.

"Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра вечером", - сказал президент США.

Трамп неоднократно предупреждал, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не сможет заключить сделку или вновь открыть Ормузский пролив, важнейший нефтепровод. В выходные он заявил, что у Ирана есть время до 20:00 по восточному времени во вторник, чтобы заключить сделку.

