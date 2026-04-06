Трамп заявил, что Иран можно "уничтожить" за одну ночь, и эта ночь "возможно" будет во вторник
Киев • УНН
Президент США предупредил о вероятных ударах по инфраструктуре Ирана уже во вторник. У Тегерана есть время до вечера для заключения нового стратегического соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Иран может быть "уничтожен" за одну ночь, и добавил, что эта ночь "может" наступить во вторник вечером, передает УНН.
"Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра вечером", - сказал президент США.
Трамп неоднократно предупреждал, что США могут нанести удары по электростанциям, мостам и другой инфраструктуре Ирана, если Тегеран не сможет заключить сделку или вновь открыть Ормузский пролив, важнейший нефтепровод. В выходные он заявил, что у Ирана есть время до 20:00 по восточному времени во вторник, чтобы заключить сделку.
