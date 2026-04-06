США та Іран розглядають мирний план, Тегеран відмовляється відкрити Ормузьку протоку у межах тимчасового перемир'я - ЗМІ

Напередодні дедлайну, встановленого США, Сполучені Штати та Іран отримали рамковий план щодо припинення п'ятитижневого конфлікту, хоча Тегеран відкинув будь-які негайні кроки щодо відкриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп пригрозив обрушити на Тегеран "пекло", якщо той не укладе до кінця вівторка угоду, яка дозволить відновити рух цим життєво важливим маршрутом для світових постачань енергоносіїв.

План, розроблений за посередництвом Пакистану, виник у результаті інтенсивних нічних контактів і передбачає негайне припинення вогню, за яким будуть переговори про ширше врегулювання, яке має бути завершено протягом 15-20 днів, повідомило в понеділок джерело, знайоме з пропозиціями.

За словами джерела, командувач пакистанської армії, фельдмаршал Асім Мунір, усю ніч підтримував зв'язок з віце-президентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Іран не відкриє протоку в межах тимчасового припинення вогню, заявив у понеділок агентству Reuters високопосадовець, додавши, що Іран не прийме жодних дедлайнів, поки розглядає пропозицію. Вашингтон не готовий до постійного припинення вогню, сказав чиновник.

Анвар Гаргаш, радник президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), заявив, що будь-яка угода має гарантувати доступ через Ормузьку протоку. Він попередив, що угода, яка не зможе приборкати ядерну програму Ірану, його ракети та безпілотники, прокладе шлях до "небезпечнішого і нестабільнішого Близького Сходу".

У понеділок по всьому регіону були зафіксовані нові авіаудари, більш ніж через п'ять тижнів після початку бомбардувань Ірану США та Ізраїлем у війні, яка забрала тисячі життів і завдала шкоди економіці, піднявши ціни на нафту.

Іранські державні ЗМІ повідомили про смерть голови розвідувального управління Корпусу вартових ісламської революції Маджіда Хадемі. У понеділок Ізраїль взяв на себе відповідальність за його смерть.

Американо-ізраїльська атака вразила центр обробки даних Технологічного університету Шаріфа в Тегерані, пошкодивши інфраструктуру, що лежить в основі національної платформи штучного інтелекту країни та тисяч інших служб, повідомило в неділю інформаційне агентство Fars.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац у заяві, опублікованій у понеділок, погрожував знищити інфраструктуру Ірану та переслідувати його лідерів "одного за одним".

Трамп неодноразово попереджав Іран, що він може розширити удари США, включивши цивільну інфраструктуру, таку як електростанції та мости.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що в неділю ізраїльські рятувальники витягли два тіла з-під завалів житлового будинку в Хайфі, в який влучила іранська ракета.

Іранські удари на вихідних по нафтохімічних об'єктах та пов'язаному з Ізраїлем судну в Кувейті, Бахрейні та ОАЕ підкреслили здатність країни дати відсіч, попри неодноразові заяви Трампа про те, що він знищив її ракетні та дронові спроможності, зазначає видання.

Іран відповів на атаки, розпочаті США та Ізраїлем п'ять тижнів тому, фактично закривши Ормузьку протоку, через яку постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти та природного газу, та атакувавши Ізраїль, військові бази США та енергетичну інфраструктуру навколо Перської затоки.

За даними правозахисної групи HRANA, з початку війни в Ірані загинуло близько 3540 людей, зокрема щонайменше 244 дитини.

Ізраїль також вторгся на південь Лівану та завдав удару по Бейруту в боротьбі проти підтримуваних Іраном бойовиків "Хезболли", що стало найжорстокішим наслідком війни між США та Ізраїлем проти Ірану.

За даними ліванської влади, серед важких втрат Лівану - 1461 вбитий, включаючи щонайменше 124 дітей.

Тринадцять американських військовослужбовців загинули, а сотні інших отримали поранення.

