Ізраїль заявив про ліквідацію керівника розвідки КВІР у центрі Тегерана

Ізраїльські військові повідомили про ліквідацію керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджида Хадемі в центрі Тегерана. Про це заявив ЦАХАЛ, передає УНН.

За їхніми даними, удар було завдано вночі із застосуванням авіації на основі точних розвідданих.

У ЦАХАЛ зазначили, що Хадемі був одним із ключових командирів КВІР і відігравав важливу роль у формуванні рішень для керівництва Ірану.

"Його ліквідація є ще одним суттєвим ударом по системі управління КВІР і його здатності проводити терористичні операції", – заявили в ізраїльській армії.

Також, за інформацією ізраїльської сторони, він був причетний до підготовки операцій проти Ізраїлю, єврейських об’єктів у світі та спроб атак на громадян США.

