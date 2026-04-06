Ізраїль заявив про ліквідацію керівника розвідки КВІР у центрі Тегерана

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Ізраїльська авіація знищила Маджида Хадемі під час нічного удару в Ірані. Командир був причетний до підготовки атак проти Ізраїлю та громадян США.

Ізраїльські військові повідомили про ліквідацію керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджида Хадемі в центрі Тегерана. Про це заявив ЦАХАЛ, передає УНН.

Деталі

За їхніми даними, удар було завдано вночі із застосуванням авіації на основі точних розвідданих.

У ЦАХАЛ зазначили, що Хадемі був одним із ключових командирів КВІР і відігравав важливу роль у формуванні рішень для керівництва Ірану.

"Його ліквідація є ще одним суттєвим ударом по системі управління КВІР і його здатності проводити терористичні операції", – заявили в ізраїльській армії.

Також, за інформацією ізраїльської сторони, він був причетний до підготовки операцій проти Ізраїлю, єврейських об’єктів у світі та спроб атак на громадян США.

Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки26.03.26, 19:17 • 6720 переглядiв

Андрій Тимощенков

Світ
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран