Ізраїль заявив про ліквідацію керівника розвідки КВІР у центрі Тегерана
Київ • УНН
Ізраїльська авіація знищила Маджида Хадемі під час нічного удару в Ірані. Командир був причетний до підготовки атак проти Ізраїлю та громадян США.
Ізраїльські військові повідомили про ліквідацію керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджида Хадемі в центрі Тегерана. Про це заявив ЦАХАЛ, передає УНН.
Деталі
За їхніми даними, удар було завдано вночі із застосуванням авіації на основі точних розвідданих.
У ЦАХАЛ зазначили, що Хадемі був одним із ключових командирів КВІР і відігравав важливу роль у формуванні рішень для керівництва Ірану.
"Його ліквідація є ще одним суттєвим ударом по системі управління КВІР і його здатності проводити терористичні операції", – заявили в ізраїльській армії.
Також, за інформацією ізраїльської сторони, він був причетний до підготовки операцій проти Ізраїлю, єврейських об’єктів у світі та спроб атак на громадян США.
