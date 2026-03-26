Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю знищили очільника ВМС КВІР Алірезу Тангсірі та голову розвідки Бехнама Резаї. Тангсірі відповідав за атаки на судна в Ормузькій протоці.
ВПС Ізраїлю завдали удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який обіймав посаду командувача ВМС КВІР, а також очолював зусилля з закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
Вночі ВПС Ізраїлю, діючи на підставі точної розвідінформації ЦАХАЛ та ВМС, завдали точного удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який протягом останніх восьми років обіймав посаду командувача ВМС КВІР. Тангсірі обіймав кілька ключових посад у ВМС КВІР, під час чого він керував діяльністю режиму та координував зусилля іранських збройних сил у районі Перської затоки. Протягом багатьох років Тангірі був відповідальним за напади на нафтові танкери та комерційні судна і особисто загрожував свободі судноплавства та торгівлі в Ормузькій протоці та міжнародній морській зоні
Повідомляється, що протягом операції "Ревучий лев" Тангсірі очолював зусилля з закриття Ормузької протоки та організовував терористичні атаки в морському просторі, будучи однією з головних фігур, відповідальних за дестабілізацію світової економіки.
Крім того, Тангсірі підпадав під численні міжнародні санкції через його безпосередню участь у здійсненні терористичних атак проти суден у міжнародних водах та у передачі систем протиповітряної оборони й безпілотників росії та Сирії.
Разом із Тангсірі було ліквідовано керівника розвідувального управління ВМС КВІР Бехнама Резаї, який також був провідним експертом у сфері морської розвідки.
У рамках своїх повноважень Резаї відповідав за збір розвідувальної інформації про країни регіону та координував співпрацю з різними розвідувальними організаціями. Усунення вищого керівництва ВМС КВІР поповнює список десятків командирів іранського режиму, які були ліквідовані, і є ще одним значним ударом по системах управління та контролю КВІР та його здатності організовувати терористичні дії в морській сфері проти країн регіону
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії.