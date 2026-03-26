Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки

ВПС Ізраїлю завдали удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який обіймав посаду командувача ВМС КВІР, а також очолював зусилля з закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Вночі ВПС Ізраїлю, діючи на підставі точної розвідінформації ЦАХАЛ та ВМС, завдали точного удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який протягом останніх восьми років обіймав посаду командувача ВМС КВІР. Тангсірі обіймав кілька ключових посад у ВМС КВІР, під час чого він керував діяльністю режиму та координував зусилля іранських збройних сил у районі Перської затоки. Протягом багатьох років Тангірі був відповідальним за напади на нафтові танкери та комерційні судна і особисто загрожував свободі судноплавства та торгівлі в Ормузькій протоці та міжнародній морській зоні