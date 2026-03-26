Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки

Ексклюзив
15:16 • 16046 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
14:41 • 19126 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
12:59 • 17800 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 26529 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 43031 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 62257 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 99523 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 97898 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 66223 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 65581 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Популярнi новини
Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназіяPhoto26 березня, 10:49 • 21169 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 43286 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 29820 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 22531 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 21472 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 16050 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 21453 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти13:18 • 22514 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 29800 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 43261 перегляди
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 6350 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 43262 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 39449 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 75630 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 50823 перегляди
Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

ВПС Ізраїлю знищили очільника ВМС КВІР Алірезу Тангсірі та голову розвідки Бехнама Резаї. Тангсірі відповідав за атаки на судна в Ормузькій протоці.

ВПС Ізраїлю завдали удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який обіймав посаду командувача ВМС КВІР, а також очолював зусилля з закриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН

Вночі ВПС Ізраїлю, діючи на підставі точної розвідінформації ЦАХАЛ та ВМС, завдали точного удару в Бандар-Аббасі, в результаті якого було ліквідовано Алірезу Тангсірі, який протягом останніх восьми років обіймав посаду командувача ВМС КВІР. Тангсірі обіймав кілька ключових посад у ВМС КВІР, під час чого він керував діяльністю режиму та координував зусилля іранських збройних сил у районі Перської затоки. Протягом багатьох років Тангірі був відповідальним за напади на нафтові танкери та комерційні судна і особисто загрожував свободі судноплавства та торгівлі в Ормузькій протоці та міжнародній морській зоні 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що протягом операції "Ревучий лев" Тангсірі очолював зусилля з закриття Ормузької протоки та організовував терористичні атаки в морському просторі, будучи однією з головних фігур, відповідальних за дестабілізацію світової економіки.

Крім того, Тангсірі підпадав під численні міжнародні санкції через його безпосередню участь у здійсненні терористичних атак проти суден у міжнародних водах та у передачі систем протиповітряної оборони й безпілотників росії та Сирії.

Разом із Тангсірі було ліквідовано керівника розвідувального управління ВМС КВІР Бехнама Резаї, який також був провідним експертом у сфері морської розвідки.

У рамках своїх повноважень Резаї відповідав за збір розвідувальної інформації про країни регіону та координував співпрацю з різними розвідувальними організаціями. Усунення вищого керівництва ВМС КВІР поповнює список десятків командирів іранського режиму, які були ліквідовані, і є ще одним значним ударом по системах управління та контролю КВІР та його здатності організовувати терористичні дії в морській сфері проти країн регіону 

- зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Санкції
Сутички
Армія оборони Ізраїлю
Індія
Сирія
Китай