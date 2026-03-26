Израиль ликвидировал командующего ВМС КСИР Тансири, который возглавлял усилия по блокированию Ормузского пролива

ВВС Израиля нанесли удар в Бандар-Аббасе, в результате которого был ликвидирован Алиреза Тангсири, занимавший должность командующего ВМС КСИР, а также возглавлявший усилия по закрытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Ночью ВВС Израиля, действуя на основании точной разведывательной информации ЦАХАЛ и ВМС, нанесли точный удар в Бандар-Аббасе, в результате которого был ликвидирован Алиреза Тангсири, который в течение последних восьми лет занимал должность командующего ВМС КСИР. Тангсири занимал несколько ключевых должностей в ВМС КСИР, во время чего он руководил деятельностью режима и координировал усилия иранских вооруженных сил в районе Персидского залива. В течение многих лет Тангири был ответственным за нападения на нефтяные танкеры и коммерческие суда и лично угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и международной морской зоне

Сообщается, что в ходе операции "Ревущий лев" Тангсири возглавлял усилия по закрытию Ормузского пролива и организовывал террористические атаки в морском пространстве, являясь одной из главных фигур, ответственных за дестабилизацию мировой экономики.

Кроме того, Тангсири подпадал под многочисленные международные санкции из-за его непосредственного участия в осуществлении террористических атак против судов в международных водах и в передаче систем противовоздушной обороны и беспилотников россии и Сирии.

Вместе с Тангсири был ликвидирован руководитель разведывательного управления ВМС КСИР Бехнам Резаи, который также был ведущим экспертом в сфере морской разведки.

В рамках своих полномочий Резаи отвечал за сбор разведывательной информации о странах региона и координировал сотрудничество с различными разведывательными организациями. Устранение высшего руководства ВМС КСИР пополняет список десятков командиров иранского режима, которые были ликвидированы, и является еще одним значительным ударом по системам управления и контроля КСИР и его способности организовывать террористические действия в морской сфере против стран региона