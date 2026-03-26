Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
18:12 • 4222 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
17:53 • 6452 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
15:16 • 22693 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
14:41 • 23434 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
12:59 • 20887 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 28980 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 44658 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 62815 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 99971 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Израиль ликвидировал командующего ВМС КСИР Тансири, который возглавлял усилия по блокированию Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 2972 просмотра

ВВС Израиля уничтожили главу ВМС КСИР Алирезу Тангсири и главу разведки Бехнама Резаи. Тангсири отвечал за атаки на суда в Ормузском проливе.

ВВС Израиля нанесли удар в Бандар-Аббасе, в результате которого был ликвидирован Алиреза Тангсири, занимавший должность командующего ВМС КСИР, а также возглавлявший усилия по закрытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН

Ночью ВВС Израиля, действуя на основании точной разведывательной информации ЦАХАЛ и ВМС, нанесли точный удар в Бандар-Аббасе, в результате которого был ликвидирован Алиреза Тангсири, который в течение последних восьми лет занимал должность командующего ВМС КСИР. Тангсири занимал несколько ключевых должностей в ВМС КСИР, во время чего он руководил деятельностью режима и координировал усилия иранских вооруженных сил в районе Персидского залива. В течение многих лет Тангири был ответственным за нападения на нефтяные танкеры и коммерческие суда и лично угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и международной морской зоне 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что в ходе операции "Ревущий лев" Тангсири возглавлял усилия по закрытию Ормузского пролива и организовывал террористические атаки в морском пространстве, являясь одной из главных фигур, ответственных за дестабилизацию мировой экономики.

Кроме того, Тангсири подпадал под многочисленные международные санкции из-за его непосредственного участия в осуществлении террористических атак против судов в международных водах и в передаче систем противовоздушной обороны и беспилотников россии и Сирии.

Вместе с Тангсири был ликвидирован руководитель разведывательного управления ВМС КСИР Бехнам Резаи, который также был ведущим экспертом в сфере морской разведки.

В рамках своих полномочий Резаи отвечал за сбор разведывательной информации о странах региона и координировал сотрудничество с различными разведывательными организациями. Устранение высшего руководства ВМС КСИР пополняет список десятков командиров иранского режима, которые были ликвидированы, и является еще одним значительным ударом по системам управления и контроля КСИР и его способности организовывать террористические действия в морской сфере против стран региона 

- отмечается в сообщении. 

Напомним 

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для россии, Китая, Индии. 

Павел Башинский

