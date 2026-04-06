Израиль заявил о ликвидации руководителя разведки КСИР в центре Тегерана

$43.650.1650.310.14
ukenru
09:58 • 5448 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
08:23 • 14575 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
06:00 • 20025 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 25206 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 49841 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 92411 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 111534 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116044 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 99250 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 112564 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

Израиль заявил о ликвидации руководителя разведки КСИР в центре Тегерана

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Израильская авиация уничтожила Маджида Хадеми во время ночного удара в Иране. Командир был причастен к подготовке атак против Израиля и граждан США.

Израиль заявил о ликвидации руководителя разведки КСИР в центре Тегерана

Израильские военные сообщили о ликвидации руководителя разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Хадеми в центре Тегерана. Об этом заявил ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

По их данным, удар был нанесен ночью с применением авиации на основе точных разведданных.

В ЦАХАЛ отметили, что Хадеми был одним из ключевых командиров КСИР и играл важную роль в формировании решений для руководства Ирана.

"Его ликвидация является еще одним существенным ударом по системе управления КСИР и его способности проводить террористические операции", – заявили в израильской армии.

Также, по информации израильской стороны, он был причастен к подготовке операций против Израиля, еврейских объектов в мире и попыток атак на граждан США.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран