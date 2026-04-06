Израиль заявил о ликвидации руководителя разведки КСИР в центре Тегерана
Киев • УНН
Израильская авиация уничтожила Маджида Хадеми во время ночного удара в Иране. Командир был причастен к подготовке атак против Израиля и граждан США.
Израильские военные сообщили о ликвидации руководителя разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Хадеми в центре Тегерана. Об этом заявил ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
По их данным, удар был нанесен ночью с применением авиации на основе точных разведданных.
В ЦАХАЛ отметили, что Хадеми был одним из ключевых командиров КСИР и играл важную роль в формировании решений для руководства Ирана.
"Его ликвидация является еще одним существенным ударом по системе управления КСИР и его способности проводить террористические операции", – заявили в израильской армии.
Также, по информации израильской стороны, он был причастен к подготовке операций против Израиля, еврейских объектов в мире и попыток атак на граждан США.
