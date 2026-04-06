США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я - Axios

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Посередники обговорюють двофазну угоду для припинення війни та вирішення ядерного питання. Трамп продовжив дедлайн до вівторка, погрожуючи знищенням інфраструктури Ірану.

США та Іран обговорюють 45-денне перемир'я - Axios

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного припинення війни, з посиланням на чотири американські, ізраїльські та регіональні джерела, обізнані з переговорами, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі. Але ця остання відчайдушна спроба - єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки, пише видання.

10-денний дедлайн, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Ірану, мав закінчитися в понеділок увечері. Але в неділю Трамп продовжив свій термін на 20 годин і опублікував у Truth Social новий дедлайн у вівторок о 20:00 ET.

У неділю Трамп заявив Axios, що США "ведуть глибокі переговори" з Іраном і що угода може бути досягнута до закінчення дедлайну, встановленого президентом Трампом у вівторок.

"Є хороший шанс, але якщо вони не укладуть угоди, я підірву там усе", - сказав він.

Трамп погрожував знищити інфраструктуру, життєво важливу для іранських цивільних осіб, якщо він не зможе досягти угоди з режимом.

Два джерела повідомили, що оперативний план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий, але наголосили, що продовження дедлайну, встановленого Трампом, мало на меті дати останній шанс досягти угоди.

Чотири джерела, обізнані з дипломатичними зусиллями, повідомили, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення, надіслані між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа надала Ірану кілька пропозицій останніми днями, але досі іранські чиновники їх не прийняли.

Джерела повідомили, що посередники обговорюють зі сторонами умови двофазної угоди; перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого буде досягнуто остаточного припинення війни.

За словами одного з джерел, припинення вогню може бути продовжено, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Другий етап передбачає угоду про припинення війни.

Джерела повідомили, що посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми високозбагаченого урану Ірану - або шляхом його вивезення з країни, або шляхом розведення - можуть бути результатом лише остаточної угоди.

Посередники працюють над заходами зміцнення довіри, які Іран міг би вжити щодо розблокування Ормузької протоки та його запасів високозбагаченого урану, повідомили джерела.

Ці два питання є головними козирами Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них лише за 45 днів припинення вогню, повідомили два джерела.

Посередники хочуть побачити, чи зможе Іран зробити частковий крок з обох питань на першому етапі угоди. Вони також працюють над кроками, які адміністрація Трампа могла б зробити, щоб дати Ірану гарантії того, що припинення вогню не буде тимчасовим і що війна не відновиться.

Іранські чиновники чітко дали посередникам зрозуміти, що вони не хочуть опинитися в ситуації, схожій на Газу чи Ліван, де припинення вогню існує на папері, але США та Ізраїль можуть атакувати знову, коли захочуть.

Посередники також працюють над іншими заходами США щодо зміцнення довіри, які могли б вжити США, щоб задовольнити деякі вимоги Ірану.

Джерело, яке має безпосередні знання, повідомило, що посередники дуже стурбовані тим, що іранська відповідь на американо-ізраїльський удар по енергетичній інфраструктурі країни буде руйнівною для нафтових та водних об'єктів країн Перської затоки.

Посередники заявили іранським чиновникам, що немає часу на подальшу тактику переговорів, і наголосили, що наступні 48 годин - це остання можливість для них досягти угоди та запобігти масовим руйнуванням для країни.

Іранські чиновники, принаймні публічно, усе ще займають надзвичайно жорстку позицію та відкидають будь-які поступки. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили в неділю, що ситуація в Ормузькій протоці "ніколи не повернеться" до того стану, який був до війни, особливо для США та Ізраїлю.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Соціальна мережа
Електроенергія
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Пакистан
Іран