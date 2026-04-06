В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажку
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов
Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблему
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа Ирану
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - Генштаб
США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие - Axios

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Посредники обсуждают двухфазное соглашение для прекращения войны и решения ядерного вопроса. Трамп продлил дедлайн до вторника, угрожая уничтожением инфраструктуры Ирана.

США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие - Axios

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны, со ссылкой на четыре американских, израильских и региональных источника, осведомленных о переговорах, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Источники заявили, что шансы на достижение частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики. Но эта последняя отчаянная попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива, пишет издание.

10-дневный дедлайн, установленный президентом США Дональдом Трампом для Ирана, должен был истечь в понедельник вечером. Но в воскресенье Трамп продлил свой срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый дедлайн во вторник в 20:00 ET.

Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива05.04.26, 20:41 • 12523 просмотра

В воскресенье Трамп заявил Axios, что США «ведут глубокие переговоры» с Ираном и что соглашение может быть достигнуто до истечения дедлайна, установленного президентом Трампом во вторник.

«Есть хороший шанс, но если они не заключат соглашения, я взорву там все», — сказал он.

Трамп угрожал уничтожить инфраструктуру, жизненно важную для иранских гражданских лиц, если он не сможет достичь соглашения с режимом.

Два источника сообщили, что оперативный план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов, но подчеркнули, что продление дедлайна, установленного Трампом, имело целью дать последний шанс достичь соглашения.

Четыре источника, осведомленные о дипломатических усилиях, сообщили, что переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также через текстовые сообщения, отправленные между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа предоставила Ирану несколько предложений в последние дни, но до сих пор иранские чиновники их не приняли.

Источники сообщили, что посредники обсуждают со сторонами условия двухфазного соглашения; первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будет достигнуто окончательное прекращение войны.

По словам одного из источников, прекращение огня может быть продлено, если для переговоров потребуется больше времени.

Второй этап предусматривает соглашение о прекращении войны.

Источники сообщили, что посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение проблемы высокообогащенного урана Ирана — либо путем его вывоза из страны, либо путем разбавления — могут быть результатом только окончательного соглашения.

В США раскритиковали заявления Трампа об Иране из-за ругани и агрессивной риторики06.04.26, 05:22 • 2926 просмотров

Посредники работают над мерами укрепления доверия, которые Иран мог бы предпринять в отношении разблокирования Ормузского пролива и его запасов высокообогащенного урана, сообщили источники.

Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них только за 45 дней прекращения огня, сообщили два источника.

Посредники хотят увидеть, сможет ли Иран сделать частичный шаг по обоим вопросам на первом этапе соглашения. Они также работают над шагами, которые администрация Трампа могла бы предпринять, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится.

Иранские чиновники четко дали посредникам понять, что они не хотят оказаться в ситуации, похожей на Газу или Ливан, где прекращение огня существует на бумаге, но США и Израиль могут атаковать снова, когда захотят.

Посредники также работают над другими мерами США по укреплению доверия, которые могли бы предпринять США, чтобы удовлетворить некоторые требования Ирана.

Источник, имеющий непосредственные знания, сообщил, что посредники очень обеспокоены тем, что иранский ответ на американо-израильский удар по энергетической инфраструктуре страны будет разрушительным для нефтяных и водных объектов стран Персидского залива.

Посредники заявили иранским чиновникам, что нет времени на дальнейшую тактику переговоров, и подчеркнули, что следующие 48 часов — это последняя возможность для них достичь соглашения и предотвратить массовые разрушения для страны.

Иранские чиновники, по крайней мере публично, все еще занимают чрезвычайно жесткую позицию и отвергают любые уступки. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили в воскресенье, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернется» к тому состоянию, которое было до войны, особенно для США и Израиля.

США увеличили страховые гарантии для судов в Ормузском проливе до 40 млрд долларов04.04.26, 02:18 • 13744 просмотра

