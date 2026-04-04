США увеличили страховые гарантии для судов в Ормузском проливе до 40 млрд долларов
DFC увеличила объем перестрахования для морских перевозок нефти и газа из-за угроз атак. К программе привлекли новых крупных страховых партнеров.
США удвоили объем перестраховочных гарантий для судов, проходящих через Ормузский пролив, с 20 до 40 млрд долларов. Об этом объявила Американская корпорация по международному финансированию развития (DFC), которая пытается восстановить доверие к одному из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом, говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
К программе присоединились новые страховые партнеры, среди которых AIG, Berkshire Hathaway, Travelers, Liberty Mutual, Starr и CNA. Они дополнят уже привлеченную Chubb и обеспечат дополнительное покрытие для морских перевозок на фоне угрозы атак в регионе.
Ормузский пролив остается одной из главных точек напряжения на Ближнем Востоке. Через него обычно проходит около пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа, поэтому перебои в движении сразу влияют на энергетические рынки.
Что заявили в США
Глава DFC Бен Блэк заявил, что новые страховые партнеры имеют значительный опыт в сфере морского страхования и страхования военных рисков.
Вместе с Chubb, эти ведущие американские страховщики имеют глубокий опыт андеррайтинга в сфере морского страхования и страхования морских войн, укрепляя наши усилия по восстановлению доверия в морской торговле
Президент США Дональд Трамп также вновь выразил недовольство ситуацией вокруг пролива.
За немного больше времени мы можем легко ОТКРЫТЬ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ, ЗАБРАТЬ НЕФТЬ И ЗАРАБОТАТЬ
Несмотря на это, судоходные компании пока не спешат возвращаться к привычному режиму работы. Главная причина – угроза атак беспилотниками, ракетами и морскими минами, которые связывают с Ираном.
РФ, Китай и Франция блокируют разрешение Совбеза ООН на применение силы против Ирана - NYT03.04.26, 03:35 • 26717 просмотров