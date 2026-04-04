США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів
DFC збільшила обсяг перестрахування для морських перевезень нафти та газу через загрози атак. До програми залучили нових великих страхових партнерів.
США подвоїли обсяг перестрахувальних гарантій для суден, які проходять через Ормузьку протоку, з 20 до 40 млрд доларів. Про це оголосила Американська корпорація з міжнародного фінансування розвитку (DFC), яка намагається відновити довіру до одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою та газом, йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
До програми приєдналися нові страхові партнери, серед яких AIG, Berkshire Hathaway, Travelers, Liberty Mutual, Starr та CNA. Вони доповнять уже залучену Chubb і забезпечать додаткове покриття для морських перевезень на тлі загрози атак у регіоні.
Ормузька протока залишається однією з головних точок напруги на Близькому Сході. Через неї зазвичай проходить близько п’ятої частини світових потоків нафти та зрідженого природного газу, тому перебої в русі одразу впливають на енергетичні ринки.
Що заявили у США
Глава DFC Бен Блек заявив, що нові страхові партнери мають значний досвід у сфері морського страхування та страхування воєнних ризиків.
Разом із Chubb, ці провідні американські страховики мають глибокий досвід андеррайтингу в сфері морського страхування та страхування морських війн, зміцнюючи наші зусилля щодо відновлення довіри в морській торгівлі
Президент США Дональд Трамп також знову висловив невдоволення ситуацією навколо протоки.
За трохи більше часу ми можемо легко ВІДКРИТИ ОРМУЗЬКУ ПРОТОКУ, ЗАБРАТИ НАФТУ ТА ЗАРОБИТИ
Попри це, судноплавні компанії поки не поспішають повертатися до звичного режиму роботи. Головна причина – загроза атак безпілотниками, ракетами та морськими мінами, які пов’язують з Іраном.
