США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ

Накануне установленного США дедлайна Соединенные Штаты и Иран получили рамочный план по прекращению пятинедельного конфликта, хотя Тегеран отверг любые немедленные шаги по открытию Ормузского пролива, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран "ад", если тот не заключит до конца вторника соглашение, которое позволит возобновить движение по этому жизненно важному маршруту для мировых поставок энергоносителей.

План, разработанный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных ночных контактов и предусматривает немедленное прекращение огня, за которым последуют переговоры о более широком урегулировании, которое должно быть завершено в течение 15-20 дней, сообщил в понедельник источник, знакомый с предложениями.

По словам источника, командующий пакистанской армией, фельдмаршал Асим Мунир, всю ночь поддерживал связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, заявил в понедельник агентству Reuters высокопоставленный чиновник, добавив, что Иран не примет никаких дедлайнов, пока рассматривает предложение. Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня, сказал чиновник.

Анвар Гаргаш, советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил, что любое соглашение должно гарантировать доступ через Ормузский пролив. Он предупредил, что соглашение, которое не сможет обуздать ядерную программу Ирана, его ракеты и беспилотники, проложит путь к "более опасному и нестабильному Ближнему Востоку".

В понедельник по всему региону были зафиксированы новые авиаудары, более чем через пять недель после начала бомбардировок Ирана США и Израилем в войне, которая унесла тысячи жизней и нанесла ущерб экономике, подняв цены на нефть.

Иранские государственные СМИ сообщили о смерти главы разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Маджида Хадеми. В понедельник Израиль взял на себя ответственность за его смерть.

Американо-израильская атака поразила центр обработки данных Технологического университета Шарифа в Тегеране, повредив инфраструктуру, лежащую в основе национальной платформы искусственного интеллекта страны и тысяч других служб, сообщило в воскресенье информационное агентство Fars.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в заявлении, опубликованном в понедельник, пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана и преследовать его лидеров "одного за другим".

Трамп неоднократно предупреждал Иран, что он может расширить удары США, включив гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции и мосты.

Израильские СМИ сообщили, что в воскресенье израильские спасатели извлекли два тела из-под завалов жилого дома в Хайфе, в который попала иранская ракета.

Иранские удары на выходных по нефтехимическим объектам и связанному с Израилем судну в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ подчеркнули способность страны дать отпор, несмотря на неоднократные заявления Трампа о том, что он уничтожил ее ракетные и дроновые возможности, отмечает издание.

Иран ответил на атаки, начатые США и Израилем пять недель назад, фактически закрыв Ормузский пролив, через который поставляется примерно пятая часть мировых поставок нефти и природного газа, и атаковав Израиль, военные базы США и энергетическую инфраструктуру вокруг Персидского залива.

По данным правозащитной группы HRANA, с начала войны в Иране погибло около 3540 человек, в том числе не менее 244 детей.

Израиль также вторгся на юг Ливана и нанес удар по Бейруту в борьбе против поддерживаемых Ираном боевиков "Хезболлы", что стало самым жестоким последствием войны между США и Израилем против Ирана.

По данным ливанских властей, среди тяжелых потерь Ливана - 1461 убитый, включая не менее 124 детей.

Тринадцать американских военнослужащих погибли, а сотни других получили ранения.

