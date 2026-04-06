США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ

$43.650.1650.310.14
ukenru
09:58 • 5488 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
08:23 • 14642 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
06:00 • 20061 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 25241 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 49872 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 92429 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 111582 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116046 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 99251 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 112598 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto6 апреля, 03:51 • 19860 просмотра
Катарские танкеры со СПГ застряли в Азии из-за остановки экспорта и блокировки Ормузского проливаPhoto6 апреля, 04:36 • 8674 просмотра
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto6 апреля, 04:51 • 13903 просмотра
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов6 апреля, 05:01 • 5748 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 8888 просмотра
публикации
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 9646 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 111585 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 112600 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 118044 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 97547 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 2746 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 28548 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 43110 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 44233 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 55619 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

Пакистан предложил рамочное соглашение для завершения конфликта. Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив и отвергает установленные дедлайны.

США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ

Накануне установленного США дедлайна Соединенные Штаты и Иран получили рамочный план по прекращению пятинедельного конфликта, хотя Тегеран отверг любые немедленные шаги по открытию Ормузского пролива, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран "ад", если тот не заключит до конца вторника соглашение, которое позволит возобновить движение по этому жизненно важному маршруту для мировых поставок энергоносителей.

Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива05.04.26, 20:41 • 13133 просмотра

План, разработанный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных ночных контактов и предусматривает немедленное прекращение огня, за которым последуют переговоры о более широком урегулировании, которое должно быть завершено в течение 15-20 дней, сообщил в понедельник источник, знакомый с предложениями.

США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие - Axios06.04.26, 08:18 • 5238 просмотров

По словам источника, командующий пакистанской армией, фельдмаршал Асим Мунир, всю ночь поддерживал связь с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, заявил в понедельник агентству Reuters высокопоставленный чиновник, добавив, что Иран не примет никаких дедлайнов, пока рассматривает предложение. Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня, сказал чиновник.

Анвар Гаргаш, советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил, что любое соглашение должно гарантировать доступ через Ормузский пролив. Он предупредил, что соглашение, которое не сможет обуздать ядерную программу Ирана, его ракеты и беспилотники, проложит путь к "более опасному и нестабильному Ближнему Востоку".

В понедельник по всему региону были зафиксированы новые авиаудары, более чем через пять недель после начала бомбардировок Ирана США и Израилем в войне, которая унесла тысячи жизней и нанесла ущерб экономике, подняв цены на нефть.

Иранские государственные СМИ сообщили о смерти главы разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции Маджида Хадеми. В понедельник Израиль взял на себя ответственность за его смерть.

Израиль заявил о ликвидации руководителя разведки КСИР в центре Тегерана06.04.26, 13:09 • 1810 просмотров

Американо-израильская атака поразила центр обработки данных Технологического университета Шарифа в Тегеране, повредив инфраструктуру, лежащую в основе национальной платформы искусственного интеллекта страны и тысяч других служб, сообщило в воскресенье информационное агентство Fars.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в заявлении, опубликованном в понедельник, пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана и преследовать его лидеров "одного за другим".

Трамп неоднократно предупреждал Иран, что он может расширить удары США, включив гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции и мосты.

Израильские СМИ сообщили, что в воскресенье израильские спасатели извлекли два тела из-под завалов жилого дома в Хайфе, в который попала иранская ракета.

Иранские удары на выходных по нефтехимическим объектам и связанному с Израилем судну в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ подчеркнули способность страны дать отпор, несмотря на неоднократные заявления Трампа о том, что он уничтожил ее ракетные и дроновые возможности, отмечает издание.

Иран ответил на атаки, начатые США и Израилем пять недель назад, фактически закрыв Ормузский пролив, через который поставляется примерно пятая часть мировых поставок нефти и природного газа, и атаковав Израиль, военные базы США и энергетическую инфраструктуру вокруг Персидского залива.

По данным правозащитной группы HRANA, с начала войны в Иране погибло около 3540 человек, в том числе не менее 244 детей.

Израиль также вторгся на юг Ливана и нанес удар по Бейруту в борьбе против поддерживаемых Ираном боевиков "Хезболлы", что стало самым жестоким последствием войны между США и Израилем против Ирана.

По данным ливанских властей, среди тяжелых потерь Ливана - 1461 убитый, включая не менее 124 детей.

Тринадцать американских военнослужащих погибли, а сотни других получили ранения.

В США раскритиковали заявления Трампа об Иране из-за ругани и агрессивной риторики06.04.26, 05:22 • 4856 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Ядерное оружие
Техника
Энергетика
Столкновения
Электроэнергия
Израиль
Джей Ди Вэнс
Reuters
Ливан
Дональд Трамп
Кувейт
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран