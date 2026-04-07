Нефть продолжает дорожать на фоне обострения риторики Трампа в отношении Ирана

Цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне того, как президент США Дональд Трамп ужесточил свою риторику в отношении Ирана, пригрозив более жесткими мерами, если страна не откроет Ормузский пролив, ключевой транзитный пункт для нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 57 центов, или на 0,5%, до 110,34 доллара за баррель на момент написания Reuters, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,26 доллара, или на 1,3%, до 113,67 доллара.

Трамп пригрозил обрушить "ад" на Тегеран, если тот не выполнит его требования о закрытии пролива до 20:00 EDT во вторник. "Их могут уничтожить", - предупредил Трамп, пообещав дальнейшие действия, если соглашение не будет достигнуто.

В ответ на предложение США, выдвинутое через посредника Пакистан, Тегеран отверг прекращение огня и заявил о необходимости окончательного прекращения войны, а также отверг давление с требованием открыть пролив.

Иранские силы фактически перекрыли Ормузский пролив после начала атак США и Израиля 28 февраля, заблокировав водный путь, по которому обычно проходит около 20% мировых потоков нефти.

"В преддверии ультиматума Трампа наблюдение за часами играет на нефтяных рынках почти такую же важную роль, как и сами фундаментальные факторы", - сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

"Возможность заключения соглашения о прекращении огня является некоторым противовесом и может спровоцировать снижение цен, если получит поддержку, но сохраняющиеся опасения по поводу поставок из узкого места в Ормузском проливе и поврежденные энергетические объекты удерживают цены на нижнем уровне", - отметил он.

В понедельник иранская Революционная гвардия остановила два катарских танкера со сжиженным природным газом и приказала им оставаться на своих местах, не предоставив объяснений, сообщили источники Reuters. Однако данные судоходства показывают ограниченное движение судов через пролив в прошлый четверг.

Ожидается, что во вторник Совет Безопасности ООН проголосует за резолюцию о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе, но в значительно смягченной форме после того, как Китай, имеющий право вето, выступил против применения силы, сообщили дипломаты.

Атаки в регионе продолжались: во вторник в сирийской столице Дамаске и окрестностях были слышны взрывы, вызванные перехватом Израилем иранских ракет, сообщило сирийское государственное телевидение.

По данным министерства обороны, во вторник Саудовская Аравия заявила о перехвате и уничтожении семи баллистических ракет, запущенных в сторону Восточного региона, при этом обломки упали вблизи энергетических объектов.

Конфликт оказывал давление на мировые рынки нефти, при этом спотовые премии на американскую нефть марки WTI достигли рекордных максимумов на фоне того, как азиатские и европейские нефтеперерабатывающие заводы пытаются обеспечить себе замену поставок на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco повысила официальную цену продажи своей нефти марки Arab Light для Азии с поставкой в мае, установив рекордную премию в 19,50 долларов за баррель выше среднего показателя по Oman/Dubai.

Тем временем россия в понедельник заявила, что беспилотники атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, через который проходит 1,5% мировых поставок нефти. россия сообщила о повреждении погрузочной инфраструктуры и резервуаров для хранения.

В воскресенье ОПЕК+ договорилась увеличить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки в мае, хотя это увеличение будет преимущественно условным, поскольку ключевые члены не могут нарастить добычу из-за закрытия пролива, что ограничивает экспорт.

