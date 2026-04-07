Нефть продолжает дорожать на фоне обострения риторики Трампа в отношении Ирана

$43.580.0750.320.01
ukenru
Эксклюзив
07:40 • 148 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Эксклюзив
07:07 • 2934 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
06:00 • 12933 просмотра
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
6 апреля, 18:21 • 23004 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Эксклюзив
6 апреля, 16:58 • 41255 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 30618 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Эксклюзив
6 апреля, 14:11 • 31636 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 29601 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 22636 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 23209 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
7м/с
64%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 6210 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 14769 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 25336 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 39510 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 50864 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

Нефть продолжает дорожать на фоне обострения риторики Трампа в отношении Ирана

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Нефть Brent подорожала до 110,34 доллара после угроз США уничтожить Тегеран за блокаду пролива. Иран отверг прекращение огня и продолжает перекрытие.

Цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне того, как президент США Дональд Трамп ужесточил свою риторику в отношении Ирана, пригрозив более жесткими мерами, если страна не откроет Ормузский пролив, ключевой транзитный пункт для нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 57 центов, или на 0,5%, до 110,34 доллара за баррель на момент написания Reuters, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,26 доллара, или на 1,3%, до 113,67 доллара.

Трамп пригрозил обрушить "ад" на Тегеран, если тот не выполнит его требования о закрытии пролива до 20:00 EDT во вторник. "Их могут уничтожить", - предупредил Трамп, пообещав дальнейшие действия, если соглашение не будет достигнуто.

Трамп заявил, что Иран можно "уничтожить" за одну ночь, и эта ночь "возможно" будет во вторник06.04.26, 20:33 • 10334 просмотра

В ответ на предложение США, выдвинутое через посредника Пакистан, Тегеран отверг прекращение огня и заявил о необходимости окончательного прекращения войны, а также отверг давление с требованием открыть пролив.

США и Иран рассматривают мирный план, Тегеран отказывается открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия - СМИ06.04.26, 13:45 • 5816 просмотров

Иранские силы фактически перекрыли Ормузский пролив после начала атак США и Израиля 28 февраля, заблокировав водный путь, по которому обычно проходит около 20% мировых потоков нефти.

"В преддверии ультиматума Трампа наблюдение за часами играет на нефтяных рынках почти такую же важную роль, как и сами фундаментальные факторы", - сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

"Возможность заключения соглашения о прекращении огня является некоторым противовесом и может спровоцировать снижение цен, если получит поддержку, но сохраняющиеся опасения по поводу поставок из узкого места в Ормузском проливе и поврежденные энергетические объекты удерживают цены на нижнем уровне", - отметил он.

В понедельник иранская Революционная гвардия остановила два катарских танкера со сжиженным природным газом и приказала им оставаться на своих местах, не предоставив объяснений, сообщили источники Reuters. Однако данные судоходства показывают ограниченное движение судов через пролив в прошлый четверг.

Ожидается, что во вторник Совет Безопасности ООН проголосует за резолюцию о защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе, но в значительно смягченной форме после того, как Китай, имеющий право вето, выступил против применения силы, сообщили дипломаты.

Атаки в регионе продолжались: во вторник в сирийской столице Дамаске и окрестностях были слышны взрывы, вызванные перехватом Израилем иранских ракет, сообщило сирийское государственное телевидение.

По данным министерства обороны, во вторник Саудовская Аравия заявила о перехвате и уничтожении семи баллистических ракет, запущенных в сторону Восточного региона, при этом обломки упали вблизи энергетических объектов.

Конфликт оказывал давление на мировые рынки нефти, при этом спотовые премии на американскую нефть марки WTI достигли рекордных максимумов на фоне того, как азиатские и европейские нефтеперерабатывающие заводы пытаются обеспечить себе замену поставок на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco повысила официальную цену продажи своей нефти марки Arab Light для Азии с поставкой в мае, установив рекордную премию в 19,50 долларов за баррель выше среднего показателя по Oman/Dubai.

Тем временем россия в понедельник заявила, что беспилотники атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, через который проходит 1,5% мировых поставок нефти. россия сообщила о повреждении погрузочной инфраструктуры и резервуаров для хранения.

В воскресенье ОПЕК+ договорилась увеличить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки в мае, хотя это увеличение будет преимущественно условным, поскольку ключевые члены не могут нарастить добычу из-за закрытия пролива, что ограничивает экспорт.

Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти05.04.26, 22:15 • 12292 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
ОПЕК
Дамаск
Дональд Трамп
Тегеран
Сирия
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран