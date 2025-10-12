Віце-президент США підтвердив утримання ХАМАС 20 живих заручників, їх звільнять протягом 24 годин
Київ • УНН
Віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив, що ХАМАС утримує 20 живих заручників, звільнення яких очікується протягом наступних 24 годин. Президент Дональд Трамп вирушить до регіону, щоб відзначити цю подію.
Віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив, що угруповання ХАМАС утримує 20 живих заручників, звільнення яких очікується протягом наступних 24 годин. Президент Дональд Трамп вирушить до регіону, щоб відзначити цю подію. Про це повідомляє АВС, а також Times of Israel, пише УНН.
Деталі
В ефірі програми ABC "This Week" Венс заявив співведучому Джорджу Стефанопулосу, що ХАМАС офіційно підтвердив наявність 20 живих заручників.
Їх було підтверджено, Джордже. Звичайно, остаточно можна бути впевненим лише після того, як побачиш їх живими. Але, слава Богу, ми очікуємо побачити їх тут протягом наступних 24 годин, ймовірно, рано завтра вранці за американським часом
За інформацією Times of Israel, процес звільнення ізраїльських заручників заплановано на ранок 13 жовтня, орієнтовно між 04:00 та 06:00. Після повернення заручників уряд Ізраїлю планує звільнити палестинських в’язнів у рамках взаємної домовленості.
Очікуване звільнення відбувається на фоні дипломатичних зусиль США та активної участі президента Трампа, який відвідає регіон для контролю за процесом та підкреслення успіху переговорів.
