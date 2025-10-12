Вице-президент США подтвердил удержание ХАМАС 20 живых заложников, их освободят в течение 24 часов
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что ХАМАС удерживает 20 живых заложников, освобождение которых ожидается в течение следующих 24 часов. Президент Дональд Трамп отправится в регион, чтобы отметить это событие.
Подробности
В эфире программы ABC "This Week" Вэнс заявил соведущему Джорджу Стефанопулосу, что ХАМАС официально подтвердил наличие 20 живых заложников.
Их подтвердили, Джордж. Конечно, окончательно можно быть уверенным только после того, как увидишь их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их здесь в течение следующих 24 часов, вероятно, рано завтра утром по американскому времени
По информации Times of Israel, процесс освобождения израильских заложников запланирован на утро 13 октября, ориентировочно между 04:00 и 06:00. После возвращения заложников правительство Израиля планирует освободить палестинских заключенных в рамках взаимной договоренности.
Ожидаемое освобождение происходит на фоне дипломатических усилий США и активного участия президента Трампа, который посетит регион для контроля за процессом и подчеркивания успеха переговоров.
