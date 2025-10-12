Израиль может вернуть останки легендарного шпиона Эли Коэна, казненного в Сирии 60 лет назад
Киев • УНН
Израиль приблизился к возвращению останков разведчика Эли Коэна, казненного в Сирии в 1965 году. Этот вопрос может быть решен в рамках переговоров между Дамаском и Тель-Авивом по деэскалации напряженности.
Израиль приблизился к историческому моменту – возвращению останков одного из самых известных своих разведчиков, Эли Коэна, казненного в Сирии еще в 1965 году. По сообщениям саудовских СМИ, этот вопрос может быть решен в рамках переговоров между Дамаском и Тель-Авивом по деэскалации напряженности. Об этом сообщает издание Haaretz, пишет УНН.
Подробности
Эли Коэн – легендарный агент израильской разведки "Моссад", который в 1960-х годах действовал в Дамаске под прикрытием и завоевал доверие высших кругов сирийского руководства. Благодаря его деятельности Израиль получил ценную разведывательную информацию, имевшую решающее значение во время Шестидневной войны 1967 года.
Вице-президент США подтвердил удержание ХАМАС 20 живых заложников, их освободят в течение 24 часов12.10.25, 17:21 • 2082 просмотра
В 1965 году Коэна разоблачили, приговорили к смертной казни и повесили на центральной площади Дамаска. С тех пор "Моссад" безуспешно пытался вернуть его тело на родину для перезахоронения.
Теперь, согласно сообщениям арабских источников, обсуждается возможность передачи останков шпиона Израилю в рамках потенциального соглашения между сторонами, направленного на снижение напряженности в регионе.
В Шарм-эль-Шейхе в понедельник состоится мирный саммит по Газе – СМИ12.10.25, 15:59 • 2510 просмотров