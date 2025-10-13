$41.600.10
18:46 • 1440 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 9948 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 15150 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 14880 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 16631 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 15473 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 12462 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13312 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13260 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
13 октября, 12:28 • 24057 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
"Все улыбайтесь": мировые лидеры сделали совместное фото на фоне таблички "PEACE 2025" после соглашения по Газе

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Президент США Дональд Трамп и лидеры Египта и Турции сфотографировались перед табличкой "PEACE 2025" после подписания мирного соглашения по Газе. Трамп заявил о завершении войны в Газе и настаивает на соблюдении соглашения ХАМАСом.

"Все улыбайтесь": мировые лидеры сделали совместное фото на фоне таблички "PEACE 2025" после соглашения по Газе

После подписания мирного соглашения по Газе, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран, среди которых глава Египта и Турции, выстроились перед табличкой "МИР 2025", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Трамп был в центре фотографии рядом с президентом Египта, страны, принимавшей встречу, Сиси и сказал: "Все улыбайтесь".

Мы только что заключили крупную сделку сегодня, так что улыбнемся 

– подчеркнул Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, который сегодня находится в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать мирное соглашение.

Алена Уткина

