"Все улыбайтесь": мировые лидеры сделали совместное фото на фоне таблички "PEACE 2025" после соглашения по Газе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и лидеры Египта и Турции сфотографировались перед табличкой "PEACE 2025" после подписания мирного соглашения по Газе. Трамп заявил о завершении войны в Газе и настаивает на соблюдении соглашения ХАМАСом.
После подписания мирного соглашения по Газе, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран, среди которых глава Египта и Турции, выстроились перед табличкой "МИР 2025", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Трамп был в центре фотографии рядом с президентом Египта, страны, принимавшей встречу, Сиси и сказал: "Все улыбайтесь".
Мы только что заключили крупную сделку сегодня, так что улыбнемся
Напомним
Президент США Дональд Трамп, который сегодня находится в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать мирное соглашение.