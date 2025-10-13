Нетаньяху отказался от участия в мирном саммите в Египте из-за еврейского праздника – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от запланированной поездки в Шарм-эль-Шейх для участия в мирном саммите с участием президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров из-за праздника Шмини Ацерет-Симхат Тора, который начинается сегодня вечером. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Офис премьер-министра сообщил, что традиционно израильские лидеры избегают поездок во время еврейской субботы и праздников, кроме чрезвычайных обстоятельств. Нетаньяху поблагодарил президента США за приглашение и его "усилия по расширению круга мира – мира через силу", однако в заявлении не упоминается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который звонил премьер-министру с приглашением.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху планировал принять участие в саммите, однако окончательное решение было пересмотрено в связи с празднованием религиозного праздника.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сегодня прибыл в Израиль и встретился там с Нетаньяху. Американский лидер лично контролировал передачу пленных ХАМАС.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе пройдет мирный саммит по Газе. Его возглавят президенты Египта и США, целью является прекращение войны и стабилизация на Ближнем Востоке.