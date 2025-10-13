Трамп прибув до Ізраїлю та зустрівся з прем’єром Нетаньягу
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю з офіційним візитом, де зустрівся з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Його візит відбувся після оголошення миру в Секторі Газа та початку звільнення заручників ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп прилетів з офіційним візитом до Ізраїлю, де його зустрів прем’єр-міністром країни Біньямін Нетаньягу. Про це повідомила у соцмережі X спеціальна асистентка американського президента Марго Мартін, пише УНН.
Деталі
Американський лідер прибув до Ізраїлю після оголошення миру у Секторі Газа та під час початку звільнення заручників ХАМАС.
Трамп прилетів до Тель-Авіва, де його зустріли Іванка та Джаред Кушнери, Майк Гакабі, Стів Віткофф, а також прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент Іцхак Герцог. Метою візиту є нагляд за процесом звільнення заручників.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що бойовики угруповання ХАМАС передали військовим перших сімох заручників, викрадених під час нападу 7 жовтня 2023 року. За офіційною інформацією, ще 13 осіб мають бути звільнені протягом дня.
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.