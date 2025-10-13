Нетаньягу відмовився від участі в мирному саміті у Єгипті через єврейське свято – ЗМІ
Київ • УНН
Біньямін Нетаньягу відмовився від участі в мирному саміті в Шарм-ель-Шейху через свято Шміні Ацерет-Сімхат Тора. Він подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення, але не згадав президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовився від запланованої поїздки до Шарм-ель-Шейху для участі в мирному саміті за участю президента США Дональда Трампа та інших світових лідерів через свято Шміні Ацерет-Сімхат Тора, яке розпочинається сьогодні ввечері. Про це повідомляє Тimes of Іsrael, пише УНН.
Деталі
Офіс прем’єр-міністра повідомив, що традиційно ізраїльські лідери уникають подорожей під час єврейської суботи та свят, окрім надзвичайних обставин. Нетаньягу подякував президенту США за запрошення та його "зусилля щодо розширення кола миру – миру через силу", проте в заяві не згадується президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, який телефонував прем’єр-міністру з запрошенням.
Раніше повідомлялося, що Нетаньягу планував взяти участь у саміті, однак остаточне рішення було переглянуто у зв’язку зі святкуванням релігійного свята.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп сьогодні прибув до Ізраїлю і зустрівся там із Нетаньягу. Американський лідер особисто контролюваві передачу полонених ХАМАС.
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху пройде мирний саміт щодо Гази. Його очолять президенти Єгипту та США, метою є припинення війни та стабілізація на Близькому Сході.